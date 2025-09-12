Letovi će početi 7. juna i saobraćaće dva puta sedmično, koristeći avion Airbus A321neo.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Niskotarifni avioprevoznik Wizz Air naredne godine uvodi letove između litvanske prijestonice Vilniusa i Podgorice, prenosi portal Exyuaviation.

Ovo će biti prvi put da su ove dvije prijestonice povezane redovnom avionskom linijom.

Wizz Air je nedavno razgovarao sa crnogorskom Vladom o proširenju svoje mreže letova iz ove zemlje.