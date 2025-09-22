“Linijski prevoz Podgorice nastavlja sa modernizacijom voznog parka i unapređenjem javnog prevoza, prateći rastuće potrebe građana. Cilj je jasan – obezbijediti svim putnicima siguran, kvalitetan i savremen prevoz”, zaključili su iz Gradskog saobraćaja.

Izvor: Printscreen Gradski saobraćaj

Na ulicama Podgorice sada saobraćaju novi autobusi – među njima i dugo očekivane harmonike, saopštili su iz Gradskog saobraćaja.

“Ovi autobusi donose više komfora i prostranosti: imaju 50 sjedećih mjesta i prostor za oko 100 dodatnih putnika, čime značajno povećavaju kapacitet javnog prevoza. Harmonike predstavljaju novu dimenziju udobnosti i efikasnosti u gradskom saobraćaju”, naveli su u objavi na društvenim mrežama.

Pored njih, kako dodaju, u saobraćaj su uključeni i veliki autobusi različitih kapaciteta, koji dodatno olakšavaju svakodnevno putovanje građana.

“Linijski prevoz Podgorice nastavlja sa modernizacijom voznog parka i unapređenjem javnog prevoza, prateći rastuće potrebe građana. Cilj je jasan – obezbijediti svim putnicima siguran, kvalitetan i savremen prevoz”, zaključili su iz Gradskog saobraćaja.