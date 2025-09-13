"Harmonike" su, kako navodi Zečević, nabavljene putem međunarodnog tendera. Zečević navodi da u voznom parku imaju 18 velikih autobusa, 42 BMC vozila i 11 kombija.

Izvor: x/ putevidooPodgorica/printscreen

Preduzeće Putevi kupili su četiri ova vozila koja, kako je za "Dan" saopštio Radoš Zečević, direktor, saobraćaju na svakih 30 minuta u vrijeme saobraćajnog špica. Autobusi su raspoređeni na linijama "4" od Konika do Tološa, na liniji 19 od Konika do Bloka šest i na liniji "21" od Zabjela preko Zlatice do Smokovca. Na liniji "4" autobusi voze na svakih sat vremena, a na linijama "19" i "21" na svakih 20 minuta.

"Kupili smo četiri "harmonike" koje su nas spasile gužvi u saobraćaju. Tri saobraćaju u jutarnjim špicevima, a četvrta je na čekanju, šaljemo je tamo gdje je potrebna. Imamo i velike polovne autobuse koji imaju 90 mjesta, tako da se nadomješćujemo i pokrivamo sve linije", rekao je Zečević.

"Harmonike" su, kako navodi Zečević, nabavljene putem međunarodnog tendera, prenosi Dan.

"Za nabavku autobusa "harmonika" javila se njemačka firma. Nabavka je uspjela iz drugog puta jer prvi tender nije uspio. Ova četiri autobusa su stari u prosjeku desetak godina, klimatizovani su svi i tehnički ispravni. "Harmonika" se na ulicama pojavila nakon 25 godina. Vozila je dok je bilo preduzeće Gradski saorbaćaj. Mi smo ih sada ponovo uveli. Bili smo skeptični da li su nam trebale, ali smo se uvjerili da smo napravili pravu stvar. U ovom autobusu može da stane 200 putnika", naveo je Zečević.

Zečević navodi da u voznom parku imaju 18 velikih autobusa, 42 BMC vozila i 11 kombija, prenosi Dan.