Problem napuštenih pasa u Podgorici postaje sve ozbiljniji. Samo tokom prošle godine Glavni grad je na ime odšteta građanima, zbog ujeda pasa, isplatio skoro stotinu hiljada eura.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Sekretarijat za komunalne poslove priprema nova pravila i veće kazne za nesavjesne vlasnike, piše Gradski.

U podgoričkim naseljima i ulicama, svakog dana se može primijetiti veliki broj napuštenih i izgubljenih pasa. Situacija je zabrinjavajuća, a gradske službe pokušavaju da nađu dugoročno rješenje zato se priprema Nacrt nove odluke koji će predviđati obavezu čipovanja, sterilizacije i kastracije, piše Gradski.

„Planirano je da se kontroliše razmnožavanje kućnih ljubimaca. Vlasnici pasa i mačaka biće u obavezi da obezbijede identifikaciju, sterilizaciju i kastraciju svojih životinja, sve u okviru zakonskih propisa“, kazao je pomoćnik Sekretarijata za komunalne poslove Boban Durković.

Kako bi motivisali vlasnike da poštuju zakonske obaveze, gradske vlasti će obezbijediti i finansijsku podršku.

„U tom smislu Glavni grad će jednako radi popularizacije svih ovih mjera raspisati javni poziv za subvencije i on će se odnositi za sve podnosioce zahtjeva u tom pogledu subvencioniranja, sterilizacije i kastracije u iznosu do 50 odsto od potrebnih sredstava“, zaključio je Durković.

Trenutno jedini gradski azil u Podgorici ima kapacitet za 160 životinja, a u njemu je sada dvostruko više pasa i mačaka. Zato iz gradske uprave najavljuju da će nova pravila stupiti na snagu ubrzo, kako bi se spriječilo dalje pogoršanje problema.