"Pitaju me u mom kraju" u rok fazonu uživo: Dragana Mirković zapjevala na engleskom i zapalila publiku

Autor Ana Živančević
Dragana Mirković izvela je svoj čuveni hit u totalnom drugačijem stilu.

"Pitaju me u mom kraju" u rok fazonu uživo: Dragana Mirković zapjevala na engleskom i zapalila publiku Izvor: Tiktok printscreen/ zmaja_kol

Rok verzija hita "Pitaju me u mom kraju" Dragane Mirković postao je viralna na društevenim mrežama, a pjevačica je i te kako ispoštovala ovaj trend. Dragana je na jednom nastupu otpjevala svoju pjesmu u drugačijem aranžmanu na engleskom jeziku.

@zmaja_kolthey ask around#draganamirkovic#mint♬ original sound - kulav

Publika nije krila oduševljenje ovom verzijom čuvene pjesme, a pjevačica je na kraju uzviknula:

"Original je original", i nastavila da pjeva u svom folk prepoznatljivom stilu.

Pogledajte fotografije Dragane Mirković:

Ko je tvorac ove verzije?

Podsjetimo, ovu numeru na društvenim mrežama potpusuje Bostos music, iza kog stoji mladić iz Beograda koji ima 32 godine, i radi u IT sektoru, a muzika mu je, kako kaže, oduvijek bila hobi. Kako nam je otkrio na početku, on je svojevremeno bio član jednog metal benda, s obzirom da svira gitaru, a privatno sluša uglavnom rok i metal muziku. 

