Izvor: Mondo - Marija Vukčević

Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ su u nastavku pojačanih aktivnosti

u cilju suzbijanja svih oblika kriminaliteta, sa akcentom na pronalazak i oduzimanje oružja u ilegalnom posjedu, kao i pojačanu kontrolu operativno interesantnih i njima bliskih lica, po prethodno pribavljenoj naredbi nadležnog suda izvršili pretrese stanova i drugih prostorija na dvije lokacije, kojom prilikom su pronađeni i privremeno oduzete dvije puške, jedan pištolj, 139 komada municije različitog kalibra, tri vozila, više mobilnih telefona, vaga za preizno mjerenje, 33 tablete ksalola i dva bodeža.

Pretresom stana i drugih prostorija A.M. iz Rožaja, lica bliskog OIL, je pronađeno i privremeno oduzeto sljedeće:

- lovački karabin CZ sa 15 komada municije cal 8x57,

- malokalibarska puška Ts X 20 sa 114 komada municije,

- pištolj CZ 7,62 sa 7 komada municije,

- tri komada municije 16 mm,

- devet mobilnih telefona starije proizvodnje,

- tri saobraćajne dozvole za vozilo rožajskih registarskih oznaka,

- dvije putne isprave na ime A.M. izdate od MUP Srbije,

- 33 komada tableta ksalol.



Lice A.M. ne posjeduje validnu dokumentaciju za oduzeto oružje. O događaju je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama koji je naložio vršenje dodatnih provjera za oružje nakon čega će se izjasniti o kvalifikaciji djela. O pronađenim tabletama ksalola obaviješten je državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju koji se izjasnio da se radi o prekršaju iz člana 52 Zakona o sprječavanju zloupotrebe droga, te će stoga protiv A.M. nadležnom Sudu za prekršaje biti podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

Pretresom stana i drugih prostorija E.R. iz Rožaja pronađena je vaga za precizno merenje i dva mobilna telefona sa SIM karticama, što je privremeno oduzeto. O događaju je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama koji će se naknadno izjasniti o kvalifikaciji djela.

U nastavku aktivnosti je izvedena i mini blokada grada kojom prilikom su od R.F (OIL), A.N (lice bisko OIL) i A.M. oduzeta dva bodeža i tri putnička motorna vozila. Službenici Uprave policije će nastaviti sa sprovođenjem aktivnosti usmjerenih na prevenciju, otkrivanje i suzbijanje svih oblika kriminaliteta, sa akcentom na teška krivična djela i pronalazak oružja u ilegalnom posjedu i sa fokusom na pojačanu kontrolu i procesuiranje operativno – interesantnih lica.