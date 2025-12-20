Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji će naknadno odrediti pravnu kvalifikaciju djela.

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti “Zapad”, Odjeljenja bezbjednosti Nikšić, u okviru akcije „Petarda“ na nacionalnom nivou, spriječili su nedozvoljenu trgovinu i zloupotrebu pirotehničkih sredstava oduzimanjem skoro 11.000 komada petardi.

Policija je, postupajući po naredbi Osnovnog suda u Nikšiću, izvršila pretres stana, drugih prostorija i vozila lica R.L. Tom prilikom pronađeno je i oduzeto ukupno 10.770 komada raznih vrsta petardi.

Uprava policije nastavlja intenzivne aktivnosti usmjerene na sprečavanje nedozvoljene trgovine, sa posebnim fokusom na pirotehnička sredstva. Građani, posebno roditelji, pozivaju se da vode računa o ponašanju djece i ne omogućavaju im upotrebu petardi, kako bi se spriječile neželjene posljedice po ljude, životinje i imovinu.