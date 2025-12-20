Prema njegovim riječima, aktivnosti su bile usmjerene na unapređenje zakonitosti, transparentnosti i integriteta rada službi, uz poseban fokus na zaštitu prava građana i efikasno upravljanje bezbjednosnim procesima.

Izvor: MONDO

Direktorat za bezbjednosno-nadzorne poslove je tokom 2025. godine nastavio planske i vanredne aktivnosti kroz nadzore, praćenje primjene zakonskih propisa i jačanje institucionalne odgovornosti unutar Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije, saopštio je generalni direktor Direktorata Zoran Kujović.

„Rezultati ostvareni tokom 2025. godine potvrđuju efikasnost Direktorata u sprovođenju nadzorne funkcije. U oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma izrečene su novčane kazne u ukupnom iznosu od preko 200.000 eura, dok su u nadzoru zaštite lica i imovine, uključujući detektivsku djelatnost, izrečene kazne u iznosu od preko 100.000 eura“, naveo je Kujović.

On je dodao da su nadležni organi procesuirali većinu slučajeva, preduzeli zakonom propisane mjere i ostvarili vidljive rezultate u borbi protiv nezakonitih aktivnosti.

„U narednom periodu nastavljamo sa intenzivnim nadzornim aktivnostima, dodatnim jačanjem kontrole i unapređenjem rada, sa ciljem da Direktorat ostane pouzdan stub zakonitog i odgovornog bezbjednosnog sistema“, zaključuje Kujović.