Organizacija upozorava da deponija Mostina predstavlja ozbiljan ekološki problem i traži njeno trenutno zatvaranje i sanaciju

Izvor: YouTube/screenshot

Rožajska nevladina organizacija (NVO) "Promjene" zatražila je hitne mjere nadležnih institucija kako bi se zaštitila životna sredina u Rožajama.

Organizacija upozorava da deponija Mostina predstavlja ozbiljan ekološki problem i traži njeno trenutno zatvaranje i sanaciju, prenose Vijesti.

Iz NVO "Promjene" tvrde da uprava preduzeća "Komunalno" Rožaje treba da snosi krivičnu odgovornost zbog ignorisanja rješenja Agencije za zaštitu životne sredine i moguće pronevjere javnih sredstava.

Takođe, pozivaju na istragu o postupanju Ministarstva ekologije i poništavanju odluka Agencije za zaštitu životne sredine, kao i javnu raspravu i uključivanje građana u odlučivanje o upravljanju otpadom i zaštiti prirode u opštini Rožaje i šire.

"Ako institucije nastave da štite zagađivače, a ne građane, više ne govorimo o ekološkoj državi, već o državi ekoloških prevara, laži i institucionalne korupcije… Danas, kada Crna Gora obilježava dan proglašenja ekološke države, dužni smo da postavimo pitanje: šta je ostalo od tog ideala? Da li je on stvarno živ, ili je sveden na praznu frazu kojom se vlasti kite dok priroda i zdravlje građana propadaju?Jedan od najočiglednijih primjera potpunog sloma koncepta ekološke države jeste nelegalno odlagalište otpada Mostina u Rožajama", tvrde iz NVO "Promjene".

Podsjećaju da je ministar ekologije još krajem 2024. godine obećao da će deponija biti zatvorena, a to obećanje je, tvrde, "mrtvo slovo na papiru".

Agencija za zaštitu životne sredine je 29. maja 2025. godine donijela rješenje o obustavi odlaganja otpada na Mostini, ali je, objašnjavaju, "umjesto da poštuje zakon, 'Komunalno' Rožaje nastavilo odlaganje i to bez ikakve kontrole, bez evidencije, pa čak i bez osnovnog alata – vage".

"Umjesto da stane u zaštitu javnog interesa, Ministarstvo ekologije je poništilo rješenje Agencije, urušivši njen integritet i obesmislivši njen rad. Taj slučaj jasno pokazuje da se u Crnoj Gori odluke donose ne da bi se zaštitila priroda i građani, već da bi se pogodovalo interesnim grupama. Ministarstvo, koje bi trebalo biti čuvar životne sredine, danas stoji na strani zagađivača… Na osnovu čega je Crna Gora i dalje 'ekološka država'? Na osnovu toga što se zakopava i potom otkopava animalni otpad uz policijsku pratnju? Na osnovu rijeka poput Ibra, koje su pretvorene u kanalizacione kolektore i otrovne tokove? Na osnovu nelegalnih deponija koje godinama gutaju šume, izvore i sela?", saopštili su iz NVO "Promjene", pišu Vijesti.

Kažu da primjer deponije Mostine "nije samo ekološki problem, već sistematsko urušavanje države prava, gdje institucije rade protiv svojih građana".