Snažna eksplozija odjeknula je juče oko 16 časova u zgradi Doma zdravlja u Rožajama. Prema prvim, nezvaničnim informacijama, uništene su dvije prostorije koje su se koristile za administrativne poslove.

Srećom, u trenutku eksplozije u tim prostorijama nije bilo ni zaposlenih ni pacijenata, pa povrijeđenih nema.

Uzrok eksplozije za sada nije poznat. Policija i nadležne službe obavljaju uviđaj, a više detalja očekuje se nakon završetka istrage.

Kako prenosi RTCG, incident neće uticati na rad ove zdravstvene ustanove.

Svi zakazani pregledi i druge usluge biće obavljeni prema planu, bez odlaganja.