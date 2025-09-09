Srećom, u trenutku eksplozije u tim prostorijama nije bilo ni zaposlenih ni pacijenata, pa povrijeđenih nema.
Snažna eksplozija odjeknula je juče oko 16 časova u zgradi Doma zdravlja u Rožajama. Prema prvim, nezvaničnim informacijama, uništene su dvije prostorije koje su se koristile za administrativne poslove.
Uzrok eksplozije za sada nije poznat. Policija i nadležne službe obavljaju uviđaj, a više detalja očekuje se nakon završetka istrage.
Kako prenosi RTCG, incident neće uticati na rad ove zdravstvene ustanove.
Svi zakazani pregledi i druge usluge biće obavljeni prema planu, bez odlaganja.