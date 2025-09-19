Ovaj značajan infrastrukturni poduhvat, vrijedan preko 3 miliona eura, uvršten je među kapitalne projekte planirane za realizaciju u tekućoj godini. Radovi će se izvoditi u fazama tokom naredne dvije godine, koliko je predviđeno ugovorom.

Izvor: Mondo - Marija Vukčević

Ministarka javnih radova Majda Adžović, zajedno sa gradonačelnikom Glavnog grada Podgorice Sašom Mujovićem i njegovim saradnicima, najavila je početak realizacije projekta rekonstrukcije kompleksa “Jusovača”, smještenog u srcu gradskog naselja Drač.

Ovaj značajan infrastrukturni poduhvat, vrijedan preko 3 miliona eura, uvršten je među kapitalne projekte planirane za realizaciju u tekućoj godini. Radovi će se izvoditi u fazama tokom naredne dvije godine, koliko je predviđeno ugovorom.

Cilj projekta je transformacija nekadašnjeg zatvorskog kompleksa u savremen i funkcionalan prostor koji će biti stavljen u službu razvoja kulture, umjetnosti i kreativnih industrija. Kompleks "Jusovača", kao kulturno dobro od istorijskog značaja, biće revitalizovan i integrisan u savremeni urbani kontekst.

Rekonstrukcija kompleksa planirana je fazno, a prva faza obuhvata: prenamjenu postojećeg objekta u Kreativni hub za autore iz oblasti dizajna i ICT-a, izgradnju novog multifunkcionalnog paviljona površine oko 125 m², sanaciju ogradnih zidova i kula stražara, te uređenje centralnog platoa, trga, amfiteatra i zona za kreativni rad i zabavu.

“Projekat ima i duboku istorijsku i sentimentalnu vrijednost za građane Glavnog grada, ali i širu zajednicu. Njegova revitalizacija donijeće novu perspektivu ovoj lokaciji, pretvarajući je u simbol kulturne i kreativne obnove,” poručila je ministarka Adžović.

Gradonačelnik Mujović istakao je da je ovakav poduhvat primjer uspješne saradnje lokalne i državne uprave, naglašavajući važnost sinergije u realizaciji projekata od javnog interesa.

Kroz odgovoran pristup i zajedničko djelovanje, Vlada Crne Gore i Glavni grad nastavljaju da ulažu u unapređenje urbanih prostora, s ciljem stvaranja inkluzivnog, funkcionalnog i kulturno bogatog ambijenta za sve građane.