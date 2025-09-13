Gradonačelnik Podgorice i član Predsjedništva Pokreta Evropa sad Saša Mujović poručio je da je izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu jedan od ključnih projekata za zdravlje građana i evropsku budućnost Crne Gore.

Izvor: Vlada Crne Gore

Naglasio je da oko važnosti tog projekta ne bi smjelo biti dilema, jer je, kako je kazao, “svaka relativizacija opasna koliko i neprerađene fekalije koje slobodno krstare Moračom i Skadarskim jezerom”.

Mujović je podsjetio da se problem otpadnih voda pokušava riješiti od početka njegovog mandata, te da su razmatrane i druge lokacije, ali da su sve imale ozbiljne manjkavosti koje bi značile dugotrajno odlaganje.

“Ukoliko ne želimo bankrot Glavnog grada, ne postoji zamjena za Botun”, poručio je on.

Istakao je da razumije nepovjerenje građana zbog loših iskustava iz prošlosti, poput onog sa KAP-om, ali i dodao da s prezirom gleda na “sitno političarenje kojem su, gle čuda, struka i nauka najveći neprijatelj”.

“Zato, kao gradonačelnik Podgorice i univerzitetski profesor, dižem glas protiv napada na odvažne ljude iz Agencije za zaštitu životne sredine, ekološke aktiviste i novinare, koji isključivo snagom argumenata podržavaju najveći ekološki projekat u istoriji Crne Gore”, naglasio je Mujović.

On je poručio da društvo ne smije osuđivati one koji znanjem i argumentima suprotstavljaju neutemeljenim tvrdnjama i interesima pojedinaca, te zaključio da će “Botun zasigurno mnoge izvesti na čistac”.

“Ne gubimo vrijeme na površne priče i kritike, nego se okrenimo rješavanju istinskog problema mještana – sanaciji basena crvenog mulja”, dodao je gradonačelnik Podgorice.