Nemaju, dodaju, sumnju da je (bivši gradonačelnik Podgorice) Ivan Vuković potpisujući štetne i koruptivne ugovore sa dvije turske kompanije koje su izabrane na tenderu da izvode radove na PPOV-u nanio višemilionsku štetu Glavnom gradu i državi.

Izvor: Glavni grad Podgorica, M. Vujisić

Koalicija ,,Za budućnost Zete” s pravom je upozoravala crnogorsku javnost da se našoj opštini priprema ekološka katastrofa, poručuju u reagovanju dostavljenom medijima, piše Antena M.

" Elaborat o uticaju PPOV-a na životnu sredinu u Zeti iz jula 2025. čiji je naručilac Glavni grad, tj. gradonačelnik Mujović, predvidio je nakon 2045. proširenje ovog postrojenja u Botunu. Tako su se potvrdile naše sumnje da se radi o visoko koruptivnom projektu čiju smo hobotnicu počeli da raskrinkavamo, a očekujemo da će SDT po službenoj dužnosti vrlo brzo formirati predmet protiv svih učesnika ovog kriminalnog poduhvata" , navodi se u saopštenju.

" Zato što je svjesno ignorisao dokaze o višedecenijskoj kontaminiranosti životne sredine u Botunu, peticiju svih punoljetnih stanovnika ovog sela koji se protive izgradnji PPOV-a, Ivan Vuković je svjesno, i sumnjamo iz lukrativnih pobuda, ušao u projekat koji je odavno osuđen na propast. Međutim, ono što je začuđujuće, a svakim danom sve manje se čudimo, jeste to što gradonačelnik Mujović želi da nastavi po mapi puta bivše Vukovićeve vlasti, čemu ćemo se svakako suprostaviti. Zato javno pozivamo gradonačelnika Mujovića da objavi ugovor koji je potpisao Ivan Vuković sa dvije turske kompanije u junu 2022. kako bi čitava javnost mogla da ostvari uvid u ovaj sumnjivi dokument koji treba da istraži SDT" poručuju iz koalicije Za budućnost Zete.

Naša borba je tek počela i sigurno se nećemo zaustaviti dok i posljednjeg člana ove OKG ne izvedemo na čistac, jer je život jednog djeteta u Zeti vrjedniji od svih najavljenih bankrota i potpisanih sumnjivih ugovora, zaključili su, prenosi Antena M.