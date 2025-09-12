Predsjednik Opštine Zeta Mihailo Asanović i Knežević podnijeli su krivičnu prijavu protiv direktora Agencije za zaštitu životne sredine (EPA) Milana Gazdića, zbog propusta u sanaciji crvenog mulja u bazenu Kombinata aluminijuma (KAP).

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević kazao je da će, ako dođe do izgradnje kolektora u zetskom naselju Botun, tražiti od odbornika da napuste lokalnu vlast u Podgorici, ali da to neće tražiti od svojih ministara u Vladi Crne Gore.

On je to odgovorio na pitanje "Vijesti" da li će opozvati ministre DNP-a iz Vlade, s obzirom na to da javnost nije čula da su se usprotivili Prostorno-urbanističkom planu Podgorice, koji, pored gradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, predviđa gradnju još jednog sličnog postrojenja u dijelu Zete prema Plavnici.

“Vlast neće biti ugrožena. Napraviće se koalicija sa DPS-om i Duškom Markovićem. Već se radi na tome”, rekao je Knežević na konferenciji za medije.

Naglasio je da DNP neće napuštati vlast na državnom nivou. Poručio je da ostvaruju značajan uticaj.

“Ne vidimo razlog za napuštanje”.

Kako Asanović tvrdi, Gazdić je počinio niz krivičnih djela i zloupotrijebio službeni položaj.

Agencija za zaštitu životne sredine dala je Glavnom gradu saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje sistema za prečišćavanje otpadnih voda, čija je izgradnja predviđena u industrijskoj zoni KAP-a, na urbanističkim parcelama koje se nalaze u katastarskoj opštini Dajbabe.

EPA je, kako je Asanović kazao na konferenciji za medije, dužna da u roku od dvije godine pribavi dozvolu za rekonstrukciju bazena crvenog mulja KAP-a, pišu Vijesti.

Asanović je kazao i da EPA na to nema pravo.

Sekretarka za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i saobraćaja Opštine Zeta Jelena Aligrudić kazala je da nijesu dobili dokumentaciju “koja im je potrebna u borbi”.

Tražili su dokumentaciju za finansiranje projekta od Svjetske banke, kao i sve relevantne dokumente.

“Smatramo da je od javnog interesa da se obezbijedi pun i transparentan uvid u dokumentaciju a to nije obezbijedjeno”, rekla je.

Knežević je kazao da se u prethodnom periodu mogla da vidjeti nestručnost komisija, kao i “nevaspitano ponašanje prema građanima Botuna”.

On je rekao da je odlučio da danas “razbije” struku koja se oglašavala u prethodnom periodu.

Knežević je ekologe nazvao “svaštolozima”, dodajući da su oni i “građanski tajkuni interesdžije koji su spremni da žrtvuju 16.000 mještana Botuna”.

“Žele da isključe uticaj KAP-a sa planiranim kolektorom. Slušajući Mujovića ispada da će taj kolektor da bude dron…”, kazao je.

Pitao je komisije da li su imali uvid u dokumenta koja pokazuju da je nivo zagađenosti u Botunu “kao u Černobilju”.

Knežević tvrdi da je EPA skrivala Elaborat procjene uticaja rekonstrukcije bazena crvenog mulja na životnu sredinu.

Poručio je da će elaborat “okačiti” tako da ga vide građani Crne Gore.

Naglasio je da se tokom kompostiranja materijala širi miris.

“Ostaje nam da branimo pravo na našu životnu sredinu. Skupovi će pokazati masovnost i odlučnost Zećana…”.

Odgovarajući na pitanje “Vijesti” da mu je bliska ponuda gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića za sanaciju bazena crvenog mulja s obzirom na činjenicu da kad ljeti duva, vjetar raznosi crveni mulj do Ljajkovića, Knežević replicira da “ima osjećaj da je Mujović spavao pored bazena kada je davao tu izjavu”.

Knežević je podsjetio da je saniranje bazena crvenog mulja bila “obaveza države”.