Za realizaciju su zaduženi Agencija za investicije i Fond za inovacije.

Izvor: MONDO/Ivona Ulićević

Vlada je usvojila Informaciju i dala saglasnost za sprovođenje projekta „Podsticanje investicija u Crnoj Gori – Accelerating Investment in Montenegro (AIM)”, saopštilo je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija.

"Projekat ukupne vrijednosti 1.900.000,00 eura realizuje se kroz Instrument pretpristupne pomoći Evropske unije (IPA III 2021–2027) u iznosu od 1.000.000,00 eura i nacionalni doprinos od 990.000,00 eura, obezbijeđen putem Programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore", pojasnili su.

"AIM je strateška inicijativa koja jača inovacione kapacitete domaćih kompanija, unapređuje poslovno okruženje i otvara nove prilike za privredni razvoj u skladu sa evropskim standardima", piše u saopštenju.