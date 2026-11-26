Opozicioni poslanici predložili su da tema Premijerskog sata i poslaničkih pitanja bude „Održivost javnih finansija“, uz predlog da na pitanja odgovara ministar finansija Novica Vuković.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Premijer Milojko Spajić odgovara na pitanja poslanika u Skupštini Crne Gore, a među glavnim temama današnjeg Premijerskog sata su povećanje penzija, primjena Euro modela, rast cijena, bezbjednosna situacija, hibridne prijetnje i termin održavanja parlamentarnih izbora, prenosi CdM.

Opozicioni poslanici predložili su da tema Premijerskog sata i poslaničkih pitanja bude „Održivost javnih finansija“, uz predlog da na pitanja odgovara ministar finansija Novica Vuković.

Poslanik Pokreta Evropa sad Tonći Janović pitao je premijera da li bi odustajanje od Euro modela, smanjenje primanja građana ili promjena stope PDV-a u Crnoj Gori mogli dovesti do pada cijena nafte, hrane i energenata na svjetskom tržištu.

Janović je ukazao i na kritike dijela javnosti da su programi Evropa sad 1 i 2 doprinijeli inflaciji, tražeći odgovor da li bi odustajanje od povećanja zarada zaista uticalo na snižavanje cijena proizvoda na međunarodnom tržištu.

Spajić je poručio da Crna Gora nema uticaj na kretanje globalne inflacije, naglašavajući da je rast cijena u zemlji prvenstveno posljedica dešavanja na međunarodnom tržištu.

„Crna Gora ima isključivo uvoznu inflaciju, kakva je inflacija vani takva će biti kod nas. Imamo veliko povećanje cijena energenata, prvenstveno zbog rata na Bliskom istoku, prije toga u Ukrajini… U nepovoljnoj smo poziciji, radimo kako možemo, mislim da smo primjer drugim državama kako može da se sačuva kupovna moć građana. Ne možemo da utičemo na globalne cijene, ali možemo na prihode domaćinstava i tu ćemo se posvetiti do kraja“, poručio je Spajić.

Janović je istakao da Pokret Evropa sad neće odustati od Euro modela, poručujući da građani nemaju razloga za zabrinutost.

„Nema mjesta panici i strahu. Možemo već da čestitamo građanima na povećanim platama od februara“, istakao je Janović.

Predsjednik Demokratske partije socijalista Danijel Živković pozvao se na podatke MONSTAT-a, prema kojima je godišnja inflacija u oktobru iznosila 5,9 odsto.

Od premijera je zatražio procjenu koliko je inflacija tokom prethodne tri godine umanjila stvarnu kupovnu moć građana, posebno zaposlenih, penzionera i domaćinstava sa najnižim prihodima.

„Da li mislite da porodica sa dvoje djece i dvije prosječne zarade danas može da plati kiriju, dažbine, hranu, poreze, pripremi ogrev, izmiri sve obaveze u toku mjeseca“, pitao je Živković.

Zatražio je i da premijer predstavi konkretne korake koje Vlada planira kako bi se zaustavio dalji pad životnog standarda.

Odgovarajući na pitanje, Spajić je kazao da je zadovoljan što se DPS sada više bavi ekonomskim temama, ali je podsjetio na rezultate prethodnih vlada, prenosi CdM.

„Zašto to kažem? Jer ste od 2010. do 2020. godine imali ogroman pad standarda naših građana u realnom smislu. Mi smo smanjili dug po BDP-u preko 100 odsto koji ste ostavili u amanet Vladi Krivokapića, neto dug je bio 85 odsto po BDP-u, sada je 53 odsto. Mi smo od 2020. godine duplirali BDP. Vi ste nam ostavili četiri milijarde BDP-a, 2027. godine BDP u Crnoj Gori će biti oko 10 milijardi eura. Za sedam godina 2,5 puta“, istakao je premijer.

Spajić je naveo da su penzije u periodu od 2010. do 2020. godine nominalno povećane za oko 30 eura, dok su, kako je rekao, u realnom iznosu zabilježile pad od sedam odsto.

„Inflacija je bila veća od tog nominalnog povećanja, to vam govori o standardu stanovnika. Da biste nam pričali kako da poboljšamo standard građana pogledajte sebe u ogledalu“, kazao je Spajić.

Prema njegovim riječima, realna vrijednost penzija u Crnoj Gori od 2021. godine do danas porasla je 38 odsto, kada se isključi uticaj inflacije.

„Je li to dovoljno? Nije, zato smo predložili Euro model, što će značajno podići penzije. Od danas do aprila sledeće godine oko 20 odsto će se povećati penzije svim penzionerima. Govorite o prosječnoj penziji kako je 577 eura malo, slažem se sa Vama, ali je to veće nego u Hrvatskoj, nego u mnogim drugim zemljama EU. To za Vaše vrijeme nije bilo“, rekao je Spajić.

Živković je odbacio premijerove tvrdnje, ocjenjujući da Spajić tokom odgovora nije pokazao jasnu viziju vođenja ekonomske politike.

„Ponašate se kao kuglica u fliper-aparatu. Udarate lijevo-desno. Imate li Vi imalo stida i sramote kada izgovarate nešto? Znate li koliko je u Hrvatskoj? Preko 700 eura – tačnije 760 eura. Spajić ladno izađe i kaže da je u Crnoj Gori veća. Sa kim se Vi sprdate čovječe, mislite da je ovo cirkus i da možete da nam pričate bajke“, poručio je Živković.

On je ocijenio da se premijer udaljio od ekonomskih pitanja, dodajući da se u Skupštini posljednjih dana mnogo više prostora posvećuje identitetskim temama, prenosi CdM.

Kako je naveo, takvim pitanjima se bave predsjednik parlamenta i koalicioni partneri premijera, dok građani očekuju odgovore na probleme koji direktno utiču na njihov svakodnevni život.