Ispred Palate pravde okupili su se građani i kolege u znak podrške uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću, koji je juče uhapšen, a saslušanje mu je zakazano za 10 časova.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ispred Palate Srbije održava se skup podrške glavnom i odgovornom uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću, koji je juče uhapšen.

Saslušanje Vučićevića zakazano je za 10 časova.

Među okupljenima ispred Palate pravde nalaze se članovi njegove porodice, novinari, kao i poslanik poslaničke grupe „Srbija pobjeđuje“ Aleksandar Mirković.

Vidi opis Skup podrške Draganu J. Vučićeviću ispred Palate pravde: Okupljeni članovi porodice, kolege i političari (Foto, video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 10 / 10

Na okupljanje su pozvali redakcija Informera i Asocijacija novinara Srbije (ANS).

Vučićević je priveden juče u blizini zgrade televizije Informer i odveden je u Policijsku stanicu Voždovac, gdje mu je određeno zadržavanje.

Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je donijeto rješenje o zadržavanju Vučićevića zbog sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje panike i nereda u produženom trajanju, kao i krivično djelo ometanje pravde.

Ispred Policijske stanice Voždovac juče i sinoć održani su skupovi podrške Vučićeviću, kojima su prisustvovali i poslanici poslaničke grupe „Srbija pobjeđuje“.