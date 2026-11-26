Ispred Palate pravde okupili su se građani i kolege u znak podrške uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću, koji je juče uhapšen, a saslušanje mu je zakazano za 10 časova.
Ispred Palate Srbije održava se skup podrške glavnom i odgovornom uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću, koji je juče uhapšen.
Saslušanje Vučićevića zakazano je za 10 časova.
Među okupljenima ispred Palate pravde nalaze se članovi njegove porodice, novinari, kao i poslanik poslaničke grupe „Srbija pobjeđuje“ Aleksandar Mirković.
Skup podrške Draganu J. Vučićeviću ispred Palate pravde: Okupljeni članovi porodice, kolege i političari (Foto, video)
Na okupljanje su pozvali redakcija Informera i Asocijacija novinara Srbije (ANS).
Vučićević je priveden juče u blizini zgrade televizije Informer i odveden je u Policijsku stanicu Voždovac, gdje mu je određeno zadržavanje.
Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je donijeto rješenje o zadržavanju Vučićevića zbog sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje panike i nereda u produženom trajanju, kao i krivično djelo ometanje pravde.
Ispred Policijske stanice Voždovac juče i sinoć održani su skupovi podrške Vučićeviću, kojima su prisustvovali i poslanici poslaničke grupe „Srbija pobjeđuje“.