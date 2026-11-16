Petar Odžić kritikovao je odnos ministra finansija prema najavljenim ekonomskim reformama, navodeći da Novica Vuković nije iznio protivljenje „Euromodelu“ na sjednici Vlade.

Izvor: Evropski savez

Funkcioner Evropskog saveza Petar Odžić na X mreži je saopštio da je ministru Vukoviću možda i najteže u ovom momentu, jer kao ekonomista shvata da je “Euromodel” utopija, ali ne smije da kaže.

“Kao resorni ministar nije bio upoznat sa reformom i na vladi nije glasao za taj prijedlog.Gotovo dva mjeseca nije smogao snage da se odupre svom šefu i iznese svoj stav”, napisao je Odžić.

Za razliku od njega, kako dodjae, ministar Joković je “u vožnji” za svega tri minuta napravio dvije analize, kao ministar i kao privrednik.

“Ova prva je za javnost, a ova druga nije. Čak je i uputio građane na kupovinu po regionu. PS. Mickey, za ovakvo vođenje ekonomske politike države puno je pogodnije da ministar finansija bude Joković, brz je i prilagodljiv!, poručio je Odžić.