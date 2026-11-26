Novi model ostvario je 71,7% na testu razumijevanja slika, naspram 47,4% koliko je imao GPT-6.

Izvor: MONDO

OpenAI je počeo da uvodi GPT-6.2 Sol u glavni čet u ChatGPT-ju. Novi model namijenjen je svakodnevnim razgovorima, ali bi trebalo da pruži bolje rezultate i kod složenijih upita, detaljnih instrukcija i pretrage interneta.

Za sada će pristup novoj verziji imati samo korisnici sa Plus, Pro, Business i Enterprise pretplatama. Besplatni korisnici, kao ni oni koji koriste Go paket, još ne mogu da koriste ovaj model.

GPT-6.2 Sol predstavljen je prošle sedmice, ali je u početku bio dostupan samo u pojedinim segmentima ChatGPT Work i Codex platformi.

Prema navodima OpenAI-a, novi model bolje prati detaljna uputstva i preciznije pretražuje internet. Unaprijeđeno je i razumijevanje fotografija, pa bi trebalo lakše da prepoznaje sitne detalje, uključujući tekst i simbole na znakovima. Tako, na primjer, može da uporedi hotele i procijeni koji je bolji izbor na osnovu cijene i lokacije.

Uvedena je i praktična novina koja bi mogla biti korisna prilikom kupovine. Ukoliko korisnik pita da li je određeni proizvod na akciji, ChatGPT može samostalno da ponudi obavještenje kada njegova cijena bude snižena.

OpenAI je objavio i rezultate internih testiranja, koji pokazuju napredak u odnosu na GPT-6. Kada je riječ o razumijevanju slika, novi model ostvario je rezultat od 71,7 odsto, dok je prethodna verzija zabilježila 47,4 odsto. Kod posebno zahtjevnih upita GPT-6.2 Sol uspješno je pratio instrukcije u 78,1 odsto slučajeva, naspram 62,5 odsto, koliko je ostvario GPT-6.

Korisnici koji imaju pristup novom modelu kroz opciju „Latest“ mogu koristiti GPT-6.2 u režimima Instant, Medium, High i Extra High, u zavisnosti od dostupnosti na njihovom paketu.

Stariji model GPT-5.6 Sol ostaće dostupan do 23. decembra, nakon čega će biti povučen iz ChatGPT-ja.

Uvođenje nove verzije odvija se postepeno, zbog čega ona možda još nije dostupna na svim korisničkim nalozima.