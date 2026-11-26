Edita Aradinović sinoć se prvi put dotakla odnosa sa bivšim partnerom sa kojim je dobila dijete.

Izvor: editaaradinovic / Instagram

Edita Aradinović je sinoć, pred nastup u jednom popularnom beogradskom klubu, izdvojila vrijeme da razgovara sa predstavnicima medija, među kojima je bila i naša ekipa. Tom prilikom osvrnula se na kuću na Avali, strah od reketiranja, ali i odnos sa bivšim partnerom Nenadom, sa kojim je prije nekoliko mjeseci dobila kćerkicu Zoju.

Izvor: MONDO

Podsjetimo, par je raskinuo još dok je Edita bila trudna, a iako je ranije izbjegavala da govori o bivšem partneru, sada je otkrila i neke nove detalje njihovog odnosa.

„Zoja ima divnog oca, a ja u tom slučaju divnog prijatelja koji je za sada jedini muškarac u našim životima“, započela je pjevačica, dodajući da je trenutno „potpuno nezainteresovana za ljubav“.

Govoreći o Nenadu, Edita je istakla:

„Mi smo srodne duše i mi smo trebali da se sretnemo, i srećna sam što je on otac. Da je trebalo da bude drugačije – nije. Voli svoju ćerku najviše na svetu, i ona toliko liči na njega... ja u njoj vidim njega“, dodala je pjevačica.

Na pitanje kakav je Nenad kao otac, Edita je odgovorila:

„On je toliko posvećen, mi smo divni roditelji za Zoju. Da ima partnerku sada, ja bih bila srećna zbog njega i podržala bih to potpuno. Tako da, ja sam srećna koga sam izabrala“.

Pjevačica je otkrila i koliko se ona i njen bivši partner karakterno razlikuju.

„Mi uopšte nijesmo slični, on je jako miran, njegov nervni sistem je potpuno drugačiji od mog, on je podržavajuć čovjek, ostvaren, neko ko je prošao mnogo teške trenutke odrastanja, ali po tome kažem srodne duše, jer smo prošli mnogo teške životne situacije i vrlo dobro se čitamo, razumijemo i poštujemo, a ja kroz njega učim granice, kako treba da se ponaša jedna žena, majka, i on mi pomaže da budem bolja“, ispričala je Edita.

Na pitanje kakav je sa bebom, Edita kaže:

"Umiremo za njom, plače on, plačem ja kad je gledamo tako na smjenu, često je uz nju", zaključila je pjevačica.

Poslušajte njenu izjavu: