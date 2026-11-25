Njegovim predlogom predviđeno je da se u roku od 30 dana Skupštini dostavi jedinstven pregled troškova u organima lokalne uprave, privrednim društvima i javnim ustanovama čiji je osnivač Glavni grad.

Izvor: MEDIA BIRO

Predsjednik Skupštine Glavnog grada Podgorica Srđan Perić inicirao je da se na dnevnom redu narednog zasijedanja lokalnog parlamenta nađe pitanje racionalnijeg trošenja novca za reprezentaciju, službena putovanja i upotrebu službenih automobila u okviru gradskih institu

Njegovim predlogom predviđeno je da se u roku od 30 dana Skupštini dostavi jedinstven pregled troškova u organima lokalne uprave, privrednim društvima i javnim ustanovama čiji je osnivač Glavni grad.

U okviru tražene informacije posebna pažnja bila bi posvećena službenim vozilima, njihovom broju i svrsi korišćenja, uključujući automobile koji su rukovodiocima dostupni tokom 24 časa. Izvještaj bi obuhvatio i izdatke za kupovinu i zakup vozila, gorivo, registraciju, osiguranje i servisiranje.

U obrazloženju inicijative ističe se da odgovorno raspolaganje javnim novcem zahtijeva da administrativni troškovi budu opravdani, usklađeni sa stvarnim potrebama i podložni javnoj kontroli.

Perić je ukazao da bi se eventualne mjere ograničenja i racionalizacije morale zasnivati na konkretnim i provjerljivim podacima. To podrazumijeva uvid u važeće interne pravilnike, broj službenih automobila i njihovih korisnika, kao i ukupne iznose izdvojene za reprezentaciju i službena putovanja.