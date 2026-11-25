Njegovim predlogom predviđeno je da se u roku od 30 dana Skupštini dostavi jedinstven pregled troškova u organima lokalne uprave, privrednim društvima i javnim ustanovama čiji je osnivač Glavni grad.
Predsjednik Skupštine Glavnog grada Podgorica Srđan Perić inicirao je da se na dnevnom redu narednog zasijedanja lokalnog parlamenta nađe pitanje racionalnijeg trošenja novca za reprezentaciju, službena putovanja i upotrebu službenih automobila u okviru gradskih institu
Njegovim predlogom predviđeno je da se u roku od 30 dana Skupštini dostavi jedinstven pregled troškova u organima lokalne uprave, privrednim društvima i javnim ustanovama čiji je osnivač Glavni grad.
U okviru tražene informacije posebna pažnja bila bi posvećena službenim vozilima, njihovom broju i svrsi korišćenja, uključujući automobile koji su rukovodiocima dostupni tokom 24 časa. Izvještaj bi obuhvatio i izdatke za kupovinu i zakup vozila, gorivo, registraciju, osiguranje i servisiranje.
U obrazloženju inicijative ističe se da odgovorno raspolaganje javnim novcem zahtijeva da administrativni troškovi budu opravdani, usklađeni sa stvarnim potrebama i podložni javnoj kontroli.
Perić je ukazao da bi se eventualne mjere ograničenja i racionalizacije morale zasnivati na konkretnim i provjerljivim podacima. To podrazumijeva uvid u važeće interne pravilnike, broj službenih automobila i njihovih korisnika, kao i ukupne iznose izdvojene za reprezentaciju i službena putovanja.