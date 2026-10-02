Perić je podsjetio da je na funkciju došao u okviru modela kojim je riješena politička kriza u Glavnom gradu i izbjegnuto uvođenje prinudne uprave.

Izvor: Mediabiro

Predsjednik Skupštine Glavnog grada Srđan Perić ocijenio je da Podgorica danas ima parlament koji je, kako tvrdi, korisniji građanima nego ranije, ističući da se tokom dosadašnjeg rada suočavao sa brojnim opstrukcijama.

Perić je podsjetio da je na funkciju došao u okviru modela kojim je riješena politička kriza u Glavnom gradu i izbjegnuto uvođenje prinudne uprave.

„Umjesto raspuštene Skupštine imamo onu koja je vrijednija građanima. U ovom periodu su održane tri sjednice Skupštine Glavnog grada, a četvrta je zakazana za kraj ovog mjeseca i odnosi se na inicijativu Evropske prijestonice mladih“, kazao je Perić, prenosi RTV Podgorica.

Kako je naveo, tokom mandata je ostvarena intenzivna komunikacija sa međunarodnim organizacijama, dok su aktivnosti Skupštine bile usmjerene i na uključivanje građana.

„Skupštinu Glavnog grada su posjetili učenici osnovne i srednje škole, organizovali smo i tri sesije konsultacije sa građanima, a to mi čini posebno zadovoljstvo, jer je Ministarstvo javne uprave da se ne radi o kršenju zakona. Takođe na normativnon polju Skupština je obrazovala tri komisije – za projekat Velje brdo, za mjesne zajednice“, naveo je Perić.

On je ponovio da tokom njegovog mandata, kako tvrdi, nije bilo partijskog zapošljavanja.

„Susreo sam se sa brojnim opstrukcijama, jedna vezano za konsultacije, izvršna vlast je tražila je inspekcijski nadzor za radne odnose unutar Skupštine“, kazao je Perić.

Perić je najavio da će u narednom periodu pažnju posvetiti i pitanjima koja se odnose na zapošljavanje menadžmenta RTV Podgorica, informacije iz javnih oglasa i koeficijente, uz najavu da će o tome dostaviti materijal. Takođe je problematizovao način raspisivanja pojedinih konkursa.

Kako je najavio, Perić će od gradonačelnika Saše Mujovića zatražiti odgovor na pitanje da li će objaviti akte koji bi demantovali navedene informacije ili će biti utvrđene eventualne nepravilnosti. Pozvao je gradonačelnika i da razgovara sa zaposlenima koji su se, kako tvrdi Perić, u više navrata žalili na rad menadžmenta.

Ukoliko izostane izjašnjenje gradonačelnika, Perić je najavio da će javnosti predstaviti dodatne informacije i podatke kojima raspolaže.