Uprkos navedenim upozorenjima, kako dodaje, aktivnosti na realizaciji projekta su nastavljene, dok se prema javno dostupnim informacijama konačni rezultati detaljnih hidrogeoloških istraživanja očekuju tek 2027. godine.

Izvor: MEDIA BIRO

Predsjednik Skupštine Glavnog grada Podgorica Srđan Perić podnio je krivičnu prijavu Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) protiv nepoznatih odgovornih lica zbog osnova sumnje na ugrožavanje i moguće zagađivanje vodoizvorišta Mareza usljed aktivnosti povezanih sa projektom Velje brdo.

Prijavu je, kao je kazao, poodnio radi provjere postojanja elemenata krivičnih djela protiv životne sredine i drugih krivičnih djela koja se gone po službenoj dužnosti, a posebno u kontekstu mogućeg ugrožavanja vodoizvorišta Mareza, koje predstavlja jedan od ključnih izvora vodosnabdijevanja Glavnog grada Podgorice, piše CdM.

“Povod za prijavu predstavljaju javno dostupni stručni dokumenti i informacije o projektu izgradnje bulevara i naselja Velje brdo, kao i upozorenja o mogućoj hidrogeološkoj povezanosti tog područja sa vodoizvorištem Mareza. Preliminarna hidrogeološka studija koju je naručilo Ministarstvo javnih radova, a izradila kompanija Geoprojekt, ukazuje na mogućnost direktne hidrauličke veze između djelova karstno-pukotinske izdani na području Veljeg brda i izvorišta Mareza”, podsjeća Perić.

U studiji se posebno ukazuje na mogućnost da pojedini djelovi planiranog naselja pripadaju II ili III zoni sanitarne zaštite izvorišta. Studija istovremeno ukazuje na neophodnost sprovođenja detaljnih hidrogeoloških istraživanja i izrade glavnog projekta određivanja i održavanja zona sanitarne zaštite prije daljeg projektovanja naselja.

Uprkos navedenim upozorenjima, kako dodaje, aktivnosti na realizaciji projekta su nastavljene, dok se prema javno dostupnim informacijama konačni rezultati detaljnih hidrogeoloških istraživanja očekuju tek 2027. godine.

“Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da je Vodovod i kanalizacija Podgorica ranije upozoravao na potrebu sprovođenja dodatnih istraživanja i izrade novih studija vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda, ukazujući na potencijalne rizike po vodosnabdijevanje grada. Dana 13. novembra 2026. godine Vodovod je ponovo obavijestio javnost o povećanju mutnoće vode sa vodoizvorišta Mareza, usljed čega je stanovništvu preporučeno prokuvavanje vode ili korišćenje bezbjednih alternativa. Ne tvrdim da je navedeno zamućenje neposredno izazvano radovima na Veljem brdu, niti unaprijed pripisujem krivičnu odgovornost određenim licima. Međutim, imajući u vidu dokumentovanu mogućnost hidrogeološke povezanosti, nedovršena istraživanja i značaj Mareze za javno vodosnabdijevanje, smatram da postoje razlozi da nadležno tužilaštvo ispita sve okolnosti i utvrdi da li je došlo do protivpravnog ugrožavanja izvorišta”, naodi Perić, prenosi CdM.

U prijavi predlaže da SDT utvrdi da li su radovi povezani sa projektom Velje brdo započeti i izvođeni uz prethodno pribavljanje svih zakonom propisanih vodnih uslova, saglasnosti, dozvola i potrebnih stručnih analiza.

Takođe traži da SDT ispita da li su nadležna lica bila upoznata sa mogućom direktnom hidrogeološkom vezom Veljeg brda i Mareze, da pribavi kompletnu hidrogeološku dokumentaciju, uključujući preliminarnu i detaljnu studiju, ugovore, projektne zadatke i izvještaje o sprovedenim istraživanjima, naloži pribavljanje i stručno vještačenje rezultata mjerenja mutnoće i kvaliteta vode na Marezi, uključujući podatke prije i tokom izvođenja radova, utvrdi postoji li uzročno-posljedična veza između građevinskih aktivnosti i eventualnog pogoršanja kvaliteta vode, ispita da li su preduzete sve propisane mjere zaštite izvorišta od slučajnog ili namjernog zagađenja te utvrdi eventualnu odgovornost izvođača, odgovornih lica kod investitora i drugih odgovornih lica u nadležnim institucijama.

“Predlažem da tužilaštvo razmotri postojanje elemenata krivičnih djela iz člana 299, 303 i 307 Krivičnog zakonika, kao i drugih krivičnih djela čija obilježja eventualno budu utvrđena tokom izviđaja. S obzirom na značaj Mareze za javno zdravlje i bezbjednost vodosnabdijevanja Podgorice, predlažem hitno postupanje i preduzimanje mjera radi očuvanja svih relevantnih materijalnih i tehničkih dokaza”, stoji u Perićevoj prijavi.