Odbornik Đorđe Zenović podnio je prijavu Državnoj revizorskoj instituciji, tražeći vanrednu kontrolu finansijskog poslovanja Opštine Budva.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Lider “Pokreta za grad” i odbornik te grupe birača u budvanskom parlamentu Đorđe Zenović podnio je prijavu zbog prevare Državnoj revizorskoj instituciji (DRI), sa zahtjevom da revizori istraže kako je trošen novac građana Budve, da li je bilo nezakonitosti, na koji način su raspisivani tenderi, a i gdje je 17,8 miliona eura koje je lokalna uprava prenijela iz prošle godine.

U prijavi, u koju su “Vijesti” imale uvid, od DRI se zahtijeva da uradi vanrednu kontrolu finansijskog poslovanja i poštovanja propisa.

Prijava je uslijedila nakon što je lokalni parlament krajem oktobra usvojio rebalans budžeta, koji je dostigao rekordnu cifru od 88 miliona eura, čak 9,5 miliona eura više od prvobitno planiranog iznosa. Dok je opozicija tvrdila da je na sceni neracionalna, netransparentna i sumnjiva potrošnja, zbog koje je kasa prazna, opštinska vlast je ustvrdila da se opozicioni odbornici ne razumiju u ekonomske parametre, da su finansije grada stabilne, te da na računu Opštine ima ukupno 8,4 miliona eura.

Zenović navodi da je prijavu podnio zbog sumnji na netransparentno trošenje novca iz budžeta Opštine, kao i “zbog sumnji na podnošenje neistinitih finansijskih iskaza i nepoštovanje procedura u odnosu na trošenje novca iz javnih izvora, a posebno na kršenje Zakona o javnim nabavkama i drugih pozitivnih propisa kojima se uređuje pitanje transparentnosti trošenja budžetskih sredstava”.

Kako je naglasio, Opština je u odluci o budžetu i u odluci o izmjeni i dopunu budžeta za 2026. godinu iznijela podatak da je iznos prenesenih sredstava iz prethodnog perioda 17.800.000 eura.

“Naglašavam da je u aprilu račun Opštine bio blokiran zbog prinudne naplate po osnovu izvršne sudske presude na iznos od preko šest miliona eura. Kako kao odbornici nemamo mogućnost uvida u novčane transakcije i stanje na računima Opštine, molim da provjerite činjenično stanje i o tome da li eventualno Opština iznosi neistinite iskaze u zvaničnim dokumentima, a odnose se na finansijsku situaciju i stanje na svim računima Opštine”, istakao je Zenović.

On je od DRI posebno zatražio da se provjere procedure i novčane transakcije koje Opština sprovodi po osnovu višemilionskih nabavki koje se odnose na, između ostalog, projekte “Grđevica” (18 miliona eura), sanaciju gradskih saobraćajnica (osam miliona eura), izgradnju montažnih garaža (5,5 miliona eura)

“Opština je zaključila sporan ugovor o poslovnoj saradnji sa “Mentor digital” doo Podgorica u iznosu od 45.738 eura sa PDV mimo postupka javne nabavke, a moja je sumnja da ih ima znatno više. Interesantno je da su predmet ugovora radnje koje su već mjesecima ranije obavljane, a odnosile su se na marketing događaja koji je održan dan nakon zaključenja ugovora”, naveo je Zenović.

Riječ je o manifestaciji zatvaranja ljetnje sezone, kada su na gradskom trgu ispred zidina Starog grada nastupile svjetske DJ zvijezde.

U prijavi, Zenović upozorava DRI da Opština ne posjeduje Odluku o korišćenju tekuće budžetske rezerve, a rebalansom je iznos sa inicijalnih 200.000 eura povećana na 300.000 eura i ne postoji nikakva kontrola o korišćenju tih sredstava od strane predsjednika Opštine.

“Deficit budžeta iznosi čak 28 odsto, iako Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti propisuje da on ne smije biti veći od 10 odsto. Moje sumnje su opravdane i izražavam sumnju da postoje i brojne druge nepravilnosti, pa molim da postupite po ovoj prijavi”, zaključio je Zenović.

Glasovima odbornika neformalne vladajuće koalicije iz redova “Budva naš grad”, Demokratske partije socijalista i Evropskog saveza lokalni parlament je 30. oktobra usvojio rebalans budžeta u iznosu od 88.681.322 eura, prenose "Vijesti".

V. d. sekretara za finansije Slavko Đukanović (Evropski savez) ustvrdio je na sjednici da je rebalansom sačuvana razvojna komponenta, odnosno da je više od 30 odsto. Na sjednici je Zenović insistirao da dobije odgovor o tome gdje je 17,8 miliona eura prenesenog novca iz prethodne godine, da li postoji na računu, ili se samo prepisuje iz godine u godinu.

Na tome je insistirala i odbornica Demokratska narodne partije Jovana Todorović.

Iz gradske vlasti su pojasnili da je riječ o nepoznavanju rada lokalne uprave, jer je pomenuti novac trošen u prvim mjesecima ove godine, kada su prilivi bili manji, na šta im je iz opozicije odgovoreno, zbog čega se opet u rebalansu budžeta ponavlja stavka 17,8 miliona eura prenesenog novca.

Predsjednik Opštine Nikola Jovanović ustvrdio je nakon prozivki opozcije, da je kasa Opštine puna, odnosno da na 30. oktobar na računu grada ima 7.403.997,88 eura, dok je dodatnih miliona eura Opština oročila u Zapad banci.

Upravo je nalaz DRI od prije više od decenije doveo da hapšenje budvanske kriminalne grupe, koju je predvodio Svetozar Marović, što je imalo i za posljedicu pad Demokratske partije socijalista u Budvi.

“Vijesti” su 2015. objavile da je DRI uradila Preliminarni izvještaj o reviziji završnog računa Opštine za 2014. godinu, koji je tada dostavljen predsjedniku Opštine i Skupštine opštine i Sekretaru za privredu i finansije, u papirnoj formi.

Dokument pod oznakom tajno, ukazao je na brojne propuste i nezakonitosti rada lokalne uprave, od izgradnje platoa na Jazu, postrojenja za tretman otpadnih voda i ostalih kapitalnih investicionih projekata, ali i isplata za to vrijeme basnoslovnih dividendi funkcionerima.

Specijalno državno tužilaštvo, na čijem je čelu tada bio Milivoje Katnić, naredilo je sredinom avgusta 2015. da se pohapsi 14 opštinskih funkcionera, a potom je uslijedilo i hapšenje samog Marovića. Pokrenuto je nekoliko istraga koje su okončane višegodišnjim zatvorskim kaznama, a svi su priznali krivicu da su oštetili grad za više desetine miliona eura.