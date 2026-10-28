18 miliona eura koštaće realizacija najveće investicije u novijoj istoriji Budve - gradnje saobraćajnice preko korita rijeke Grđevice

Izvor: OPŠTINA BUDVA

Realizacija najveće investicije u novijoj istoriji Budve - gradnje saobraćajnice preko korita rijeke Grđevice, vrijedne 18 miliona eura, po svoj prilici će sačekati, jer je predsjednik Opštine Nikola Jovanović poništio tender za izbor stručnog nadzora koji treba da prati cijeli proces, pišu Vijesti.

“Poništava se postupak javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak usluge stručnog nadzora nad izgradnjom soabraćajnice preko potoka Grđevica iz razloga što nije podnijeta nijedna ispravna ponuda i ponuđači su isključeni iz postupka”, navodi se u odluci u koju su “Vijesti” imale uvid, a koju je na predlog opštinske Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donio prvi čovjek Budve.

Jovanović je 11. avgusta donio odluku kojom je ponuda “Geotehchnics Projects & Consultant” DOO Podgorica sa podugovaračima ocjenjena najpovoljnijom i prvorangiranom, međutim, nakon što je uložena žalba i Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki utvrdila da postoji sukob interesa, jer je ta firma radila idejni projekta, tender je poništen.

Prethodno je ponuda Društva sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, građevinarstvo, inženjering, proizvodnju i transprort “Projectman” iz Podgorice ocijenjena neispravnom, dok je ponuda novosadske firme Project biro “Utiber” isključena iz postupka. Uslijedila je žalba kompanije “Projectman”, zbog čega je Opština odložila zaključivanje ugovora sa “Geotehchnics Projects & Consultant”, prenose Vijesti.

“Geotehchnics Projects & Consultant” trebao je za ovaj anražman da inkasira 720 hiljada eura, od kojih je u ovoj godini predviđeno budžetom stotinu hiljada, imajući u vidu da se projekat izvodi fazno.

U najnovijem rješenju koje je 21. oktobra potpisao Jovanović, ponuda “Project biro Utibera” ocijenjena je neispravnom, jer ta firma nije dostavila garanciju, a neispravnom je takođe ocijenjena i ponuda “Projectman”. Međutim, nakon žalbe iz postupka je isključena i kompanija “Geotehchnics Projects & Consultant” zbog, kako se navodi, sukoba interesa.

“Opština Budva isključuje ponuđača “Geotehchnics Projects & Consultant” DOO Podgorica postupajući po rješenju Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Komisija je utvrdila da postoji sukob interesa, kao i da je isključena mogućnost izuzeća kada je potpuna sadržina tehničkih konsultacija i tehničkih savjeta sastavni dio dokumentacije, jer je “Geotehchnics Projects & Consultant” DOO Podgorica izradio idejni projekat saobraćajnice preko potoka Grđevice” piše u rješenju.

Izgradnja saobraćajnice preko korita Grđevice i dvije montažne garaže, poslovi vrijedni 23,5 miliona eura, povjerani su konzoricijumu srbijanske građevinska kompanije “Gemmax gradnja” iz Novog Sada, srbijanskog biznismena Danila Bojovića i kolašinske firme “Viamont”.

Jovanović je 3. avgusta potpisao sa Bojovićem ugovor oko projekta Grđevice vrijedan 18 miliona eura, te drugi ugovor za izgradnju montažnih garaža vrijednosti 5,5 miliona eura, javljaju Vijesti.

“Rok za izradu glavnog projekta je tri mjeseca od dana potpisivanja ugovora. Početak izvođenja radova na izgradnji je 15 dana od dana dobijanja građevinske dozvole. Rok za izvođenje radova je 24 mjeseca od uvođenja izvođača u posao nakon dobijanja građevinske dozvole”, piše u ugovoru.

Na tenederu za izgradnju saobraćajnice preko korita Grđevice koji je raspisan početkom maja, osim novosadske kompanije sa partnerima, prijavila se i najmoćija crnogorska građevinska firma “Bemax”, ali i “Carinvest”, porodična firma nekadašnjeg predsjednika Opštine Marka Bata Carevića. V. L.

18 miliona eura koštaće realizacija najveće investicije u novijoj istoriji Budve - gradnje saobraćajnice preko korita rijeke Grđevice