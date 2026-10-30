Obraćajući se odbornicima, Rađenović je kritikovao način na koji lokalna uprava podržava sportske klubove, ukazujući na, kako tvrdi, neravnopravan položaj djece iz Budve u odnosu na djecu funkcionera.

Izvor: OPŠTINA BUDVA

Sjednica Skupštine opštine Budva prekinuta je nakon verbalnog sukoba odbornika Građanskog pokreta URA Blaža Rađenovića i predsjednika Opštine Nikole Jovanovića. Rasprava, koja je počela tokom razmatranja pitanja finansiranja sportskih klubova, eskalirala je nakon što je Rađenović govorio o različitom tretmanu budvanske djece i djece opštinskih funkcionera, što je Jovanović ocijenio kao nedopustivu diskriminaciju njegove porodice, prenosi RTV Budva.

Obraćajući se odbornicima, Rađenović je kritikovao način na koji lokalna uprava podržava sportske klubove, ukazujući na, kako tvrdi, neravnopravan položaj djece iz Budve u odnosu na djecu funkcionera.

„Kad pričate, kažete ‘naša djeca, sport je dobar da se razvija’. Ko je ovdje rekao da nije dobro da se sport razvija u opštini Budva? Znate ko je rekao? Onaj koji je našu djecu, a kad kažem našu, mislim na budvansku djecu. Dobro je da vaše dijete ide, ali i druga djeca treba da imaju ravnopravan tretman. A imate situaciju u ženskom odbojkaškom klubu da djecu Budve šalju kući. To nije u redu, gospodine Jovanoviću. Nije u redu da dovodite trenere iz drugih gradova po direktivi određenih predsjednika klubova ili saveza“, kazao je Rađenović.

On je tokom izlaganja uputio i poruku predsjedniku Opštine, navodeći da će mu „neke druge institucije vrlo brzo pokazati gdje mu je mjesto“.

Takve izjave izazvale su oštru reakciju Jovanovića, koji je ocijenio da je riječ o skandaloznim porukama usmjerenim protiv njegove porodice i djece.

„Građani koji nas gledate i pratite sa velikom mučninom i ovim podsmijesima koji stižu, ovako je nemoguće nastaviti da se radi. Upravo ste locirali jednu od stvari koja je ovdje izrečena, a ja je graničim sa fašizmom: da nečija djeca, to jest moja djeca, nisu ‘budvanska djeca’. To je segregacija po osnovu rođenja“, poručio je Jovanović.

Predsjednik Opštine zatražio je od nadležnih državnih institucija da ispitaju izrečene navode, ocjenjujući ih kao govor mržnje i diskriminaciju, prenosi RTV Budva.

„Pozivam nadležne državne institucije da se pozabave ovim govorom mržnje, segregacije i fašizma. Jer vi, ako ste odbornik, niste izuzeti od gonjenja po ovim izjavama. Moja djeca, bez obzira na mjesto rođenja, kao i svačija druga djeca, jesu budvanska djeca. Ako dozvolimo da se na ovaj način priča o bilo čijoj djeci, onda smo izgubili svaku svrhu. Od ovoga parlamenta nećemo praviti inkviziciju“, kazao je Jovanović, izvinjavajući se građanima zbog atmosfere u kojoj se raspravljalo o djeci i porodicama.

Nakon toga zatražio je hitan prekid sjednice, a potom zajedno sa odbornicima svog kluba napustio skupštinsku salu.

Predsjednik Skupštine opštine Budva Petar Odžić konstatovao je da je dalji rad parlamenta onemogućen i zakazao kolegijum predsjednika odborničkih klubova, na kojem će biti odlučeno da li će i kada zasjedanje biti nastavljeno.

U međuvremenu, odbornici su razmatrali predlog odluke o izmjenama i dopunama budžeta Opštine Budva za 2026. godinu, kojim je planirana rekordna budžetska potrošnja od 88.681.322 eura, odnosno oko 9,5 miliona eura više u odnosu na prvobitni plan.

Obrazlažući rebalans, sekretar Sekretarijata za budžet, računovodstvo i ekonomski razvoj Slavko Đukanović kazao je da je izmjena budžeta bila neophodna radi usklađivanja prihoda i rashoda, prvenstveno zbog neplaniranih finansijskih obaveza nastalih po osnovu sudskih presuda.

Đukanović je podsjetio da je krajem aprila sa računa Opštine naplaćeno 5,7 miliona eura na osnovu sudske presude, dok je nedavno blokadu aktivirao još jedan član porodice Rafailović, potražujući dodatnih 700.000 eura. Na taj način ukupan iznos isplaćen po ovom osnovu dostigao je približno 6,5 miliona eura.

„To je nešto što nije trebala opština Budva da plaća, i zaista, ova presuda Višeg suda je vrlo, vrlo sporna, i nadam se da će na Vrhovnom sudu… ta presuda pasti, da će se ovaj novac vratiti opštini Budva, kako bismo ga mogli iskoristiti za razvoj grada i kapitalne projekte“, kazao je Đukanović.

Kako bi obezbijedila redovno izmirivanje obaveza i prevazišla posljedice blokada, Opština je pozajmila 2,2 miliona eura od lokalnih preduzeća, dok je kod Zapad banke podigla kratkoročni kredit od 3,5 miliona eura.

Đukanović je ocijenio da su finansije Opštine stabilizovane i da se sve obaveze izmiruju bez kašnjenja.

„Postignuta je potpuna likvidnost, sve se obaveze izmiruju potpuno redovno, bez ikakvih problema. Od kratkoročnog kredita preostale su još dvije rate, pretposljednju ćemo izmiriti tokom iduće sedmice, a posljednju početkom decembra“, naveo je sekretar.

Prema njegovim riječima, uprkos značajnim izdacima po osnovu sudskih presuda, prihodna strana budžeta bilježi dobre rezultate. Prihodi su dostigli 71,3 miliona eura, što je za 9,5 miliona više nego u istom periodu prethodne godine.

Đukanović je istakao da je rebalansom sačuvana razvojna komponenta budžeta, navodeći da je više od 30 odsto kapitalnog budžeta opredijeljeno za investicije, među kojima su izgradnja javnih garaža, sanacija Grđevice, rekonstrukcija bulevara i zaobilaznice.

Ovakvu ocjenu finansijskog stanja Opštine osporio je odbornik Pokreta za Grad Đorđe Zenović, koji je rebalans ocijenio kao potrošački, a ne razvojni budžet. Upozorio je na povećanje tekućih izdataka, smanjenje investicija, deficit od 18,85 miliona eura i nedostajuća sredstva u iznosu od 24,3 miliona eura.

Posebno ga je interesovalo šta se dogodilo sa 17,5 miliona eura prenesenih sredstava iz prethodnih godina, odnosno da li je taj novac zaista raspoloživ i zašto Opština nije koristila ta sredstva umjesto što se dodatno zaduživala.

„Interesuje me da li taj novac, tih 17,5 miliona, postoji samo na papiru, a i mi ih prenosimo iz godine u godinu i ne možemo njima da raspolažemo, i kako se oni računovodstveno evidentiraju. To uopšte nije normalno, niti dobro, jer to znači da Opština nije uspjela da utroši sredstva“, kazao je Zenović.

Kritike na predloženi rebalans uputio je i odbornik GP URA Blažo Rađenović, koji je ocijenio da se radi o dokumentu kojim se smanjuju investicije u gotovo svim segmentima, dok se istovremeno povećavaju izdvajanja za tekuću potrošnju. Prema njegovim riječima, takav budžet više odgovara predizbornim potrebama nego dugoročnom razvoju grada.

Rađenović je ukazao i na višemilionske obaveze po osnovu sudskih presuda za restituciju i oduzeto zemljište, ističući da je odgovorna lokalna uprava takve rizike trebalo da predvidi kroz budžetske rezervacije, umjesto da naknadno poseže za kreditima kako bi održala likvidnost, prenosi RTV Budva.

Posebno je kritikovao povećanje transfera sportskim klubovima, za koje je, kako je naveo, predviđeno povećanje sa tri na 4,7 miliona eura.

„Imamo kreditno zaduženje Opštine Budva radi izmirivanja tekućih obaveza… A sa druge strane, ne radimo na tome da tekuće troškove umanjujemo, već nasuprot toga imamo stavku koja mi je posebno zaparala oči, transferi institucijama sporta sa 3 miliona na 4,7 miliona. Meni ovo sve liči na pripremu za izborni proces za sledeću godinu. Znamo dobro oprobanu formulu kako se i na koji način kroz sport isisavaju novci svih građanki i građana Opštine Budva“, istakao je Rađenović.

Time je rasprava o budžetu, koja je već bila obilježena oštrim kritikama opozicije na račun finansijske politike lokalne vlasti, dobila i političku dimenziju, a polemika o sportskim klubovima prerasla u sukob koji je doveo do prekida sjednice budvanskog parlamenta.