Mugoša je naveo da su u potpunosti netačne informacije koje je medijima kazao Vasilije Čarapić, da je opozicija na kolegijumu rekla da neće učestvovati u raspravi o smjeni Mandića.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić rekao je da je Andrija Mandić na kolegijumu predsjednika Skupštine obavijestio opoziciju da većina ima ideju da se danas raspravlja o njegovoj smjeni, kao i da su predložene i druge tačke, prenose Vijesti.

“Mi smo kao opozicija rekli da je nedemokratski da se ‘danas za danas’ zakazuje sjednica parlamenta, posebno nakon što je odbijen predlog opozicije da se održi kolegijum na kom bi se dogovorila dinamika rada u narednom periodu”, kazao je Nikolić na konferenciji za medije.

Nikolić je podsjetio šta se desilo 24. septembra, rekavši da je opozicija na kolegijumu rekla da nije saglasna s takvim načinom vođenja parlamenta, te da će, uprkos tim potezima, DPS prisustvovati i učestvovati u današnjoj raspravi o smjeni Mandića.

“Riječ je o novoj predstavi, a vidjećemo da li će većina danas dozvoliti da se glasa o smjeni Mandića”, poručio je Nikolić.

Šef poslaničkog kluba Evropskog saveza Boris Mugoša rekao je da je Mandiću još 24. septembra “spalo evropsko odijelo”, te da je posrijedi ruganje parlamentu, pišu Vijesti.

“Nije problem Andrija Mandić, več ostali poslanici većine koji tolerišu ovo… Oni su izmislili tačke dnevnog reda, njihov predlog da se glasa o smjeni Mandića, a još i nije praksa da predlozi poslanika budu predloženi od strane šefa parlamenta”, rekao je Mugoša.

Mugoša je naveo da su u potpunosti netačne informacije koje je medijima kazao Vasilije Čarapić, da je opozicija na kolegijumu rekla da neće učestvovati u raspravi o smjeni Mandića.

“Nama ovo ništa nije iznenađujuće, ovo je poruka građanima - koga ste glasali”, dodao je, kazavši i da će Evropski savez učestvovati u raspravi u smjeni Mandića.

Poslanik Hrvatske građanske inicijative Adrijan Vuksanović kazao je da će klub DUA-HGI učestvovati na raspravi o smjeni Mandića, te da glasati za njegovo razrješenje.

“Ne znam ko je čuo na kolegijumu da opozicija neće učestvovati u raspravi - to su neistine”, naveo je on.