Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić zakazao je za sjutra u 11 časova sjednicu Kolegijuma u Bijelom salonu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Na Kolegijumu će se razmatrati održavanje sjednice posvećene raspravi i glasanju o predlogu za njegovo razrješenje, piše Pobjeda.

Poslanici su pozvani da sjutra budu prisutni u Skupštini, što ukazuje na to da bi se ovo pitanje moglo naći na dnevnom redu u plenumu.

Inicijativa za razrješenje Mandića, koju je pokrenula opozicija nakon što je predsjednik Skupštine uputio saučešće povodom smrti Ratka Mladića, već je dva puta naišla na opstrukcije u parlamentu.

Umjesto rasprave i izjašnjavanja o njegovoj smjeni, sjednice su obilježili problemi sa kvorumom i odbijanje Mandiča da predlog o njegovoj smjeni uvrsti na dnevni red prvog redovnog zasijedanja.