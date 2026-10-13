Sjednici koja je trajala desetak minuta prisustvovali su predstavnici vlasti i opozicije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Sjednica Kolegijuma predsjednika parlamenta trajala desetak minuta prisustvovali su predstavnici vlasti i opozicije, prenosi Dan.

Poslanik PES Vasilije Čarapić rekao je novinarima da je opozicija odbila raspravu o smjeni predsjednika parlamenta Andrije Mandića, prenosi RTCG.

Predsjednik parlamenta Andrija Mandić za danas je zakazao Kolegijum predsjednika parlamenta. Sjednici prisustvuju predstavnici svih klubova vlasti, Vasilije Čarapić (PES), Dejan Đurović (NSD), Boris Bogdanović (DCG), Bogdan Božović (SNP-Civis), te Amer Smailović (BS) i Artan Čobi iz Albanskog foruma. Iz opozicije, tu su Andrija Nikolić (DPS), Boris Mugoša (ES) i Zoran Mikić (GP URA), Adrijan Vuksanović (HGI), kao i Vladislav Bojović (DNP). Tu su i potpredsjednici parlamenta.

Mandić će predložiti dnevni red za sjednicu. Pred parlamentom je nekoliko važnih odluka, uključujući ustavne izmjene, ali i niz zakona iz evropske agende. U septembru inicijativa za smjenu predsjednika Skupštine nije ušla u dnevni red jer nije bilo kvoruma. Još nema potvrde za informacije da bi moglo biti riječi o smjeni Mandića, prenosi RTCG.

Prva sjednica redovnog zasijedanja održana je 9. oktobra u Podgorici i usvojeno je nekoliko zakona.

Prethodno su predsjednik Skupštine Andrija Mandić i šef poslaničkog kluba Dejan Đurović parlamentu predali inicijativu o razrješenju Mandića.

"Predlog za razrješenje predsjednika Skupstine Crne Gore podnosim sa poslanicima u cilju podsticanja politickog dijaloga i postizanja šireg konsenzusa o pitanjima od ključnog značaja za evropske integracije", navodi se u obrazloženju.

Mandić je izjavio da je Skupština Crne Gore u aktuelnom sazivu ostvarila izuzetne rezultate na evropskom putu, dajući snazan doprinos usklađivanju zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije i ubrzanju reformskih procesa.

"Imajuci u vidu značaj ustavnih izmjena za ispunjavanje obaveza u pregovaračkim poglavijima 23 i 24, neophodno je učiniti dodatne napore radi obezbjeđivanja što šire političke podrške " navodi se u inicijativi, piše RTCG.

Kako su kazali, ova inicijativa predstavija izraz spremnosti da se evropski interesi Crne Gore stave iznad političkih razlika i omogući nastavak ključnih reformi.

"Ciij je da Crna Gora, uz odgovornost svih politickih subjekata, nastavi da odlucno napreduje ka punopravnom clanstvu u Evropskoj uniji", naveli su poslanici Andrija Mandić i Dejan Đurović.