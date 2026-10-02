Sindikat najavljuje da će ASK-u podnijeti i nove prijave koje se odnose na, kako tvrde, moguće zloupotrebe službenog položaja u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore.

Izvor: Promo/ASK

Sindikat uprave i pravosuđa podnio je Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK) prijavu protiv direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Davida Perčobića i njegovog zamjenika Luke Đuričkovića, zbog sumnje da su službeno vozilo koristili u privatne svrhe.

U saopštenju koje je potpisao predsjednik Sindikata Nenad Rakočević navodi se da su Perčobić i Đuričković 30. septembra, u večernjim satima, službenim automobilom Zavoda otišli do ugostiteljskog kompleksa Imanje Knjaz, gdje je održana proslava povodom pet godina postojanja političke partije Pokret Evropa sad, prenosi CdM.

“Dana 30.09.2026.godine u večernjim satima, direktor David Perčobić, zajedno sa svojim pomoćnikom Lukom Đuričkovićem, je zloupotrijebio službeni položaj, te iskoristio službeno vozilo ZZZCG marke Opel Moka, registarskih oznaka PG CG J11, kako bi se odvezli do ugostiteljkog kompleksa Imanje Knjaz, gdje se organizovala proslava pet godina postojanja političke partije Pokret Evropa sad”, navodi se u saopštenju.

Iz Sindikata tvrde da je, kako bi se prikrilo korišćenje službenog vozila, sa automobila uklonjena zadnja registarska oznaka, dok je prednji dio vozila bio parkiran neposredno uz zelenu ogradu.

“Kada je direktor Perčobić preko svojih kolega iz PES-a saznao da je Sindikat došao do saznanja i dokaza u vidu fotografija i video materijala, nisu vratili ponovo registarsku oznaku na svoje mjesto, jer planiraju da javnosti kojoj ćemo se obratiti daju odgovor da je ista ukradena. Tablica nije ukradena već namjerno skinuta, što je već obrazac ponašanja funkcionera, na primjer direktor Parking servisa Nikola Lazović je takođe skidao zadnju registarsku oznaku i prijavljivao krađu iste kada je uhvaćen u djelu korišćenja službenog vozila u privatne svrhe”, navode iz Sindikata.

Sindikat podsjeća i na ranije navode koje je iznio u avgustu, kada je javno kritikovao način na koji Perčobić, prema njihovim tvrdnjama, koristi sredstva Zavoda, piše CdM.

“Istovremeno smo direktora Perčobića prozvali da je u tom trenutku trajanja svog godišnjeg odmora u svom rodnom gradu Baru, koristio pomenuto vozilo Škoda Superb u privatne svrhe. Koliko isto veče po mraku, gospodin Perčobić je to vozilo dovezao na parking Zavoda za zapošljavanje CG. Veoma brzo biće predato još prijava pred ASK-om, naravno protiv funkcionera ZZZCG zbog zloupotreba službenog položaja”, zaključuje se u saopštenju.

Iz Sindikata su ranije tvrdili i da su Perčobić i Đuričković dobili službena vozila marke Škoda Superb i Octavia, za koja je, prema njihovim navodima, ukupno izdvojeno 85.000 eura.

Sindikat najavljuje da će ASK-u podnijeti i nove prijave koje se odnose na, kako tvrde, moguće zloupotrebe službenog položaja u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore.