Ćerku sveštenika Predraga Popovića dečko izbacio iz stana: Završila u suzama pa se oglasila na mrežama

Influenserka Teodora Popović, ćerka sveštenika Predraga Popovića oglasila se nakon burnog raskida sa dečkom.

Izvor: Instagram/popup3_

Influenserka Teodora Popović, inače ćerka popularnog sveštenika Predraga Popovića, nedavno je stavila tačku na vezu sa dečkom, a sada je objavila novi video na mrežama u kom se osvrnula na period koji je sada iza nje.

Kako je i ranije otkrila, ona je dosta patila tokom toksičnog odnosa, a vrhunac je bio kada je izbačena iz stana.

"Ko ti je pomogao da preboliš?", stoji u opisu videa, uz odgovor: 'Moje djevojke'".

Na snimku se najprije vidi uplakana Teodora, a potom kadrovi na kojima se grli sa drugacima koje su je kasnije posjećivale i pomagale joj da prebrodi težak period.

Podsjetimo, ćerka sveštenika Predraga Popovića ispričala je kako je podnosila vezu, a potom i raskid:

"S obzirom na to da objavljujem videe da sam raskinula, da više nisam u vezi i da nemam dečka, želim da vam objasnim par stvari. Takođe, izbačena sam iz stana i ostalo... Sve ću vam objasniti. Razlog raskida ne bih željela da kažem jer tu nije uticala jedna odluka, već je veza sama po sebi bila toksična za mene i njega. Nas dvoje kao pojedinci zapravo ne idemo jedno uz drugo. Prije svega, ako vas neki odnos odvaja od Boga, smatram da taj odnos nije dobar i da ništa nije vrijedno Boga. Bilo je par presudnih situacija da svako krene svojim putem. Nismo jedno za drugo, on će vjerovatno nekom biti divan dečko, a ja ću nekom biti perfektna djevojka, ali nas dvoje ne idemo... Nije sve kao što se predstavlja na mrežama, svi koji imaju momka, devojku i probleme u životu, a objavljuju nešto lijepo na mrežama, znaju da je to tako", započela je mlada influenserka.

Potom je šokirala priznanjem da je izbačena iz stana:

"Kada je riječ o izbacivanju iz stana, ja sam iz studentskog doma prešla u stan i ugovor za taj stan je on potpisao jer ja nisam bila u Beogradu. Jednostavno, kada je došlo do svega toga – nesuglasica, razmirica i velikih svađa, on je mene u afektu jedno veče pozvao i rekao da će da raskine i da ću samim tim ja ostati na ulici. U tim trenucima sam našla stan u kojem sada živim i u kom sam presrećna. Ne želim sutra da mi neko prijeti da ću ostati na ulici i mislim da taj potez stvarno nije bio okej. Mi smo sve to posle razjasnili, ali ja ne želim da budem u stanu koji je neko drugi potpisao i da neko može da me pozove i kaže: 'Nemaš više krov nad glavom'. U tome želim da me razumijete i zato govorim da sam izbačena iz stana, jer u tom trenutku, na kraju krajeva, i nisam bila dobrodošla u svom stanu", zaključila je Teodora Popović.

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