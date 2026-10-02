Ćerku sveštenika Predraga Popovića dečko izbacio iz stana: Završila u suzama pa se oglasila na mrežama

Influenserka Teodora Popović, ćerka sveštenika Predraga Popovića oglasila se nakon burnog raskida sa dečkom.
Influenserka Teodora Popović, inače ćerka popularnog sveštenika Predraga Popovića, nedavno je stavila tačku na vezu sa dečkom, a sada je objavila novi video na mrežama u kom se osvrnula na period koji je sada iza nje.
Kako je i ranije otkrila, ona je dosta patila tokom toksičnog odnosa, a vrhunac je bio kada je izbačena iz stana.
"Ko ti je pomogao da preboliš?", stoji u opisu videa, uz odgovor: 'Moje djevojke'".
Na snimku se najprije vidi uplakana Teodora, a potom kadrovi na kojima se grli sa drugacima koje su je kasnije posjećivale i pomagale joj da prebrodi težak period.
Podsjetimo, ćerka sveštenika Predraga Popovića ispričala je kako je podnosila vezu, a potom i raskid:
"S obzirom na to da objavljujem videe da sam raskinula, da više nisam u vezi i da nemam dečka, želim da vam objasnim par stvari. Takođe, izbačena sam iz stana i ostalo... Sve ću vam objasniti. Razlog raskida ne bih željela da kažem jer tu nije uticala jedna odluka, već je veza sama po sebi bila toksična za mene i njega. Nas dvoje kao pojedinci zapravo ne idemo jedno uz drugo. Prije svega, ako vas neki odnos odvaja od Boga, smatram da taj odnos nije dobar i da ništa nije vrijedno Boga. Bilo je par presudnih situacija da svako krene svojim putem. Nismo jedno za drugo, on će vjerovatno nekom biti divan dečko, a ja ću nekom biti perfektna djevojka, ali nas dvoje ne idemo... Nije sve kao što se predstavlja na mrežama, svi koji imaju momka, devojku i probleme u životu, a objavljuju nešto lijepo na mrežama, znaju da je to tako", započela je mlada influenserka.
Potom je šokirala priznanjem da je izbačena iz stana:
"Kada je riječ o izbacivanju iz stana, ja sam iz studentskog doma prešla u stan i ugovor za taj stan je on potpisao jer ja nisam bila u Beogradu. Jednostavno, kada je došlo do svega toga – nesuglasica, razmirica i velikih svađa, on je mene u afektu jedno veče pozvao i rekao da će da raskine i da ću samim tim ja ostati na ulici. U tim trenucima sam našla stan u kojem sada živim i u kom sam presrećna. Ne želim sutra da mi neko prijeti da ću ostati na ulici i mislim da taj potez stvarno nije bio okej. Mi smo sve to posle razjasnili, ali ja ne želim da budem u stanu koji je neko drugi potpisao i da neko može da me pozove i kaže: 'Nemaš više krov nad glavom'. U tome želim da me razumijete i zato govorim da sam izbačena iz stana, jer u tom trenutku, na kraju krajeva, i nisam bila dobrodošla u svom stanu", zaključila je Teodora Popović.
Pogledajte još fotografija Teodore:
Ćerku sveštenika Predraga Popovića dečko izbacio iz stana: Završila u suzama pa se oglasila na mrežama