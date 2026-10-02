Sud je kao jednu od okolnosti uzeo u obzir činjenicu da je Kušnarova po zanimanju doktor medicine, specijalista dermatologije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Krivično vijeće Osnovnog suda u Podgorici preinačilo je odluke sudije za istragu i odredilo mjere nadzora Juliji Kušnarovoj i Draženu Lakićeviću.

Kušnarovoj, koja je osumnjičena za nesavjesno pružanje ljekarske pomoći, određene su mjere obaveznog javljanja državnom organu i privremenog oduzimanja pasoša. Lakićeviću, koji se sumnjiči za produženo krivično djelo nedozvoljena trgovina, izrečena je zabrana napuštanja stana, prenosi CdM.

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici ranije je predložilo određivanje mjera nadzora prema Kušnarovoj zbog sumnje da je izvršila krivično djelo teška djela protiv zdravlja ljudi, u vezi sa nadriljekarstvom. Protiv Lakićevića predlog je podnijet zbog sumnje da je izvršio produženo krivično djelo nedozvoljena trgovina.

Kako je sudija za istragu prethodno odbio predloge tužilaštva, Krivično vijeće je, postupajući po žalbi Osnovnog državnog tužilaštva, preinačilo oba rješenja.

“Vijeće je Juliji Kušnarovoj izreklo mjeru nadzora obaveznog javljanja državnom organu i mjeru nadzora – privremeno oduzimanje putne isprave, odnosno pasoša. Istovremeno, Draženu Lakićeviću određena je mjera nadzora – zabrana napuštanja stana”, navodi sud.

Vijeće je istovremeno izmijenilo pravnu kvalifikaciju djela koje je Kušnarovoj prvobitno stavljeno na teret. Umjesto nadriljekarstva, djelo je prekvalifikovano u nesavjesno pružanje ljekarske pomoći.

Sud je kao jednu od okolnosti uzeo u obzir činjenicu da je Kušnarova po zanimanju doktor medicine, specijalista dermatologije.

U obrazloženju odluke navedeno je i da tretmane nije obavljala u registrovanoj zdravstvenoj ustanovi, da postoji sumnja da je medikamente nabavljala na nezakonit način, kao i da nije posjedovala licencu za rad doktora medicine stranog državljanina.

“Na osnovu toga, vijeće je zaključilo da postoji osnovana sumnja da je, kao ljekar, nesavjesno postupala prilikom pružanja ljekarske pomoći i time izvršila krivično djelo nesavjesno pružanje ljekarske pomoći. Imajući u vidu zaprijećenu kaznu za to krivično djelo, kao i činjenicu da je Kušnarova strana državljanka, sud je ocijenio da su, radi nesmetanog vođenja krivičnog postupka, opravdane mjere obaveznog javljanja državnom organu i privremenog oduzimanja putne isprave”, dodaje se.

Kada je riječ o Lakićeviću, sud je zaključio da postoji osnovana sumnja da je izvršio produženo krivično djelo nedozvoljena trgovina, zbog čega mu je određena mjera nadzora zabrane napuštanja stana, piše CdM.

Vijeće je u obrazloženju navelo da, imajući u vidu prirodu djela koje mu se stavlja na teret, postoji realna i objektivna opasnost da bi mogao koristiti profesionalne kontakte za nastavak nedozvoljene djelatnosti.

Zbog toga je sud ocijenio da je zabrana napuštanja stana opravdana i neophodna radi nesmetanog vođenja daljeg krivičnog postupka.