"Treba malo i otmenosti da to shvatiš": Sanja Marinković oštro odgovorila Vesni Đogani zbog privlačenja pažnje

Sanja Marinković nedavno je ugostila u svojoj emisiji Vesnu Đogani, a tema je bila privlačenje pažnje.
Voditeljka Sanja Marinković nedavno je u svojoj emisiji "Magazin In" razgovarala sa gostima o načinima na koje se skreće pažnja javnosti.
Nakon riječi Vesne Đogani, Marinković je odgovorila:
"Nije svaka pažnja dobra pažnja. Znači, vodi računa čak i kada privlačiš pažnju čime je privlačiš. Treba malo i otmenosti da prođe da se to shvati. Ja volim da moja publika tako razmišlja".Izvor: MONDO
Na njene riječi se odmah nadovezala Vesna Đogani, pokušavajući da objasni svoj ugao gledanja.
"Izvini, Sanja, ali to sam i rekla. Treba paziti da li je privlačiš svojim intelektom i dobrim djelima ili nečim što je previše. To su razni stepenovi sreće i kako sazrijevamo. Kada smo bili mlađi...", govorila je Vesna, ali ju je prekinula voditeljka Jovana Jeremić.
"Svaki marketing je dobar marketing", umiješala se Jovana.
No, na to je Vesna odgovorila: "U našoj zemlji da, ali u svijetu nije".
(Telegraf.rs/MONDO)