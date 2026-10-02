Tuča u lajvu srpskog jutjubera: Lomio po stanu, obarao, a onda ga oborili na pod (Video)

Marko Džek nasrnuo je na drugog jutjubera nakon uvreda.

Izvor: printscreen/youtube/BalkaClipsHD

Srpski jutjuber Luka Bojović Lux držao je live kada je došlo do fizičkog obračuna između U lajvu kod jutjubera Luke Bojovića Luxa došlo je do fizičkog sukoba između drugog jutjubera Đunate i Marka Džeka, i to pred kamerama.

Najprije je trebalo da Džek i Đunta sparinguju, a onda su Marku namestili "foru", i oborili ga na pod, zbog čega je on poludio.

Džek je burno reagovao i krenuo da baca stvari po stanu i da gađa suparnike.

Izvor: Tiktok/marko.jack

Sukob je skalirao dok su sedjeli pored računara, kada je Đunta navodno opsovao majku Džeku, zbog čega su nasrnuli jedan na drugog. Nakon što su razmijenili udarce Marko Džek je izletio iz stana.