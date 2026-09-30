Odbor za izbor i imenovanja Glavnog grada juče je utvrdio listu blagovremenih i potpunih predloga kandidata za Savjet lokalnog javnog emitera

Izvor: Skupština glavnog grada

Kandidatura Dragana Ljutića za člana Savjeta Radio-televizije „Podgorica“ blagovremena je i potpuna, ali je pitanje reprezentativnosti dijela nevladinih organizacija koje su stale iza njegove kandidature izazvalo polemike.

Prema informacijama dostupnim na internet prezentacijama organizacija i drugim javnim izvorima, dio NVO koje su podržale Ljutića nema aktivnosti u oblastima zaštite ljudskih prava i sloboda, životne sredine ili prava potrošača, koje su predviđene kao relevantne oblasti za ovu kategoriju članstva u Savjetu.

Odbor za izbor i imenovanja Glavnog grada juče je utvrdio listu blagovremenih i potpunih predloga kandidata za Savjet lokalnog javnog emitera. Ljutića je predložilo 19 nevladinih organizacija, dok je sedam sportskih kolektiva podržalo kandidaturu Žarka Koraća.

Zamjenik predsjednice Odbora Mitar Šušić (NSD) kazao je juče „Vijestima“ da članovi tog tijela nijesu ulazili u detaljnu analizu djelovanja predlagača, navodeći da će to pitanje biti razmatrano na narednoj sjednici.

„To će biti tema sljedeće sjednice“, rekao je Šušić.

Predsjednik Skupštine Glavnog grada Srđan Perić ocijenio je da je riječ o pokušaju obeshrabrivanja kandidata koji bi mogli doprinijeti profesionalizaciji lokalnog javnog emitera.

„Strategija u tom naumu je, po svemu sudeći, obeshrabrivati ljude koji bi mogli da pomjere emiter ka profesionalnim standardima i distanci prema bilo kojoj vlasti, umjesto njegovog potpunog instrumentalizovanja od strane dvije ili tri partije na vlasti - pri čemu se zaboravlja osnovna činjenica da rad javnog emitera plaćaju svi građani, bez obzira na političku ili bilo koju drugu pripadnost“, rekao je Perić „Vijestima“.

On smatra da je suština problema u političkom uticaju na lokalni javni servis.

„Korijen cijele priče vidim u nastojanju da lokalni javni emiter ostane pod političkim uticajem vlasti, što šteti javnom interesu, ali i ljudima u toj kući koji profesionalno rade svoj posao“, kazao je Perić.

Direktor Media centra Goran Đurović takođe je ocijenio da vlast u Podgorici nastoji da zadrži kontrolu nad javnim emiterima. On je „Vijestima“ kazao da je „posljednji konkurs za člana Savjeta raspisan tajno“.

Đurović je naveo i da su odbornici u prethodnim ciklusima odbili da imenuju Natašu Nelević jer im, kako tvrdi, „nije odgovarala predstavnica NVO koja je samostalna u radu i ima integritet“.

Prema njegovim riječima, Odbor za izbor i imenovanje „dva puta nezakonito odbio da potvrdi validnost kandidature Nelević“.

„Da je partijama vlasti stalo do vladavine prava“, kazao je Đurović, „ona je morala biti imenovana“.

On je tvrdio i da je posljednji konkurs objavljen sa namjerom da se ograniči broj kandidata.

„Posljednji konkurs je tajno raspisan krajem jula sa ciljem da se prijavi što manji broj kandidata za člana Savjeta RTV ‘Podgorica’. Odbornici opozicije, kao ni predsjednik Skupštine Glavnog grada nijesu uspjeli da osiguraju primjenu Odluke o osnivanju RTV ‘Podgorica’, jer za to nemaju potrebnu većinu. Nažalost, nastavlja se partijska kontrola nad javnim emiterima, a pored Radio-televizije Crne Gore (RTCG) i RTV ‘Podgorica’ je potpuno kontrolisana od partija vlasti. Vlast, u izbornoj godini, ne želi da se odrekne kontrole nad javnim emiterima. Nikakve razlike u odnosu prema javnim medijskim servisima nema između nekadašnjeg DPS-a, koji je vodio Milo Đukanović i sadašnjih vlasti koje predvode Milojko Spajić, Aleksa Bečić i Mandić“, kazao je Đurović.

Odbornik Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Klikovac ocijenio je da dio organizacija koje su podržale kandidature ne ispunjava sadržinski kriterijum predviđen za tu kategoriju članstva.

„Neke od njih osnovane su samo sa ciljem u izbornim kampanjama da organizuju političke događaje pod palicom političkih partija koje su glasale za ove kandidate. Veoma je jasno da su navedene NVO politički instrumenti vladajuće većine kako bi nastavili da politički kontrolišu Savjet RTV ‘Mrak’“, rekao je Klikovac.

Tokom sjednice Odbora, Mašković (Evropski savez) takođe je doveo u pitanje autentičnost pojedinih predlagača, navodeći da su mnogi od njih „fantomski“.

„Određenim predlagačima nedostaje dokumentacija, što ih u formalno-pravnom smislu isključuje iz trke da uopšte budu danas izglasani kao blagovremeni i potpuni predlozi“, rekao je Mašković.

Klikovac je kazao da nije na vrijeme dobio kompletnu dokumentaciju, dodajući da sumnja da je vršen uticaj na pojedine predlagače u vezi sa kandidatima.

Najavio je da će svoja saznanja podijeliti sa Specijalnim državnim tužilaštvom (SDT), kao i da DPS neće dati saglasnost na ovu listu kandidata, pišu Vijessti.

Šušić je, odgovarajući na kritike opozicije, sugerisao Klikovcu da o stanju u RTV „Podgorica“ razgovaraju u samom lokalnom javnom servisu.

„Volio bih da se kao opozicija vratite svojim aktivnim pojavljivanjem na Gradskoj televiziji. Vjerujem da će vam to pomoći u predizbornoj kampanji“, izjavio je Šušić.



Ljutića je predložilo 19 NVO: „Vardar MKD“, „Inicijativa mladih za ljudska prava“, „Građanska alijansa“, „Identitet“, „Romsko vrijeme“, „Zenit plus Montenegro“, „Crnogorski bezbjedonosni forum“, Srpski kulturni centar „Stefan Nemanja“, „Građanski aktivizam“, Konferencija srpskih nacionalnih organizacija iz zemalja regiona, „Bisernica“, Društvo srpskih domaćina, „Udruženje književnika Crne Gore“, „Srpska nit“, Srpsko kulturno društvo „Vuk“, „Kulturna scena“, Srpsko narodno vijeće Crne Gore, „Srpska književna zadruga u Crnoj Gori“ i „Uliks“.

Kandidaturu Koraća podržalo je sedam sportskih organizacija: Fudbalski klub MKM, Ženski fudbalski klub Mladost 2015, Fudbalski klub Ribnica, Košarkaški klub „Milenijum“, Ženski fudbalski klub Gorica, Ju Jitsu klub „Feniks“ i Džudo klub „Judo“.

Savjet RTV „Podgorica“ trenutno ima dva člana, Vesnu Radulović i Marjana Premovića, dok već mjesecima nijesu popunjena preostala mjesta predviđena za predstavnike oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda i sportskih organizacija.