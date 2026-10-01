Na dnevnom redu nalazi se, između ostalog, Predlog odluke o umanjenju plaćanja poreza na nepokretnosti zbog štete nastale usljed elementarne nepogode, kao i mišljenje u vezi sa tim predlogom.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

U toku je sjednica Skupštine Glavnog grada, na kojoj će odbornici, između ostalog, postavljati pitanja gradonačelniku Podgorice Saši Mujoviću.

Na dnevnom redu nalazi se, između ostalog, Predlog odluke o umanjenju plaćanja poreza na nepokretnosti zbog štete nastale usljed elementarne nepogode, kao i mišljenje u vezi sa tim predlogom.

Odbornici će razmatrati i predlog iz oblasti izbora i imenovanja, koji se odnosi na izmjenu Odluke o imenovanju Savjeta društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter „Radio televizija Podgorica“.

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović kazao je da su, kako je naveo, napadi opozicije na njega sve učestaliji kako ponestaje argumenata.

On je istakao da je gradska uprava pokrenula ili priprema realizaciju brojnih važnih projekata za Podgoricu, za koje tvrdi da su prethodne gradske vlasti uglavnom najavljivale ili započinjale, ali ih nijesu privele kraju.

„Danas smo otvorili šetalište uz Ljubović, a bivša vlast je taj projekat najavljivala za kraj 2022. godine. Danas je raspisan tender za izvođača radova na Robnoj kući Podgoričanka. Odradilli smo sve što je bilo potrebno i nadam se da će do kraja godine ili najkasnije u januaru započeti radovi na ovom projektu“, kazao je Mujović.

Predsjednik Kluba odbornika Demokrata u Skupštini Glavnog grada Podgorica Mitar Paunović pitao je Mujovića koje je projekte, o kojima se, kako je naveo, decenijama govorilo kroz predizborne planove prethodnih vlasti, aktuelna gradska uprava uspjela da pokrene ili se trenutno priprema za njihovu realizaciju.

Paunović je istakao da je važno imati u vidu da je prethodni period bio kratak, navodeći da ga raduje činjenica da odgovor gradonačelnika ima šest do sedam strana, što, prema njegovim riječima, pokazuje da je gradska uprava intenzivno radila.

„Predstavljanje krize u funkcionisanju Glavnog grada od pojedinaca iz opozicije je bilo netačno, jer se vidi da gradska uprava funkcioniše“, kazao je Paunović.

On je, takođe, pitao šta je konkretno urađeno na postrojenju, koje je označio kao najvažniji projekat za Glavni grad.

Predsjednik Skupštine Glavnog grada Srđan Perić predložio je da se po hitnom postupku na dnevni red uvrsti izbor vršiteljke dužnosti sekretarke Skupštine Glavnog grada, što su odbornici prihvatili, prenosi RTV Podgorica.

Perić je podsjetio da Skupština ne može nesmetano da funkcioniše bez sekretara, te predložio da za vršiteljku dužnosti sekretarke Skupštine Glavnog grada Podgorice bude određena Milja Popović.

Skupština Glavnog grada podržala je predlog da Popović preuzme funkciju vršiteljke dužnosti sekretarke.

Popović je zaposlena u Skupštini Glavnog grada, gdje obavlja funkciju koordinatorke Odjeljenja za pripremu i obradu sjednica Skupštine u okviru službe Skupštine Glavnog grada.