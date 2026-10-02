Predsjedavajući sudija Igor Đuričković zakazao je objavljivanje presude za 22. oktobar.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Branioci ljekara kojima se sudi zbog optužbi za nesavjesno liječenje Cetinjanke Ivane Šoć zatražili su juče, u završnim riječima pred Višim sudom u Podgorici, da njihovi branjenici budu oslobođeni. Oni su ocijenili da tokom višegodišnjeg postupka nije dokazano da je postupanje ljekara prouzrokovalo smrt pacijentkinje.

Odbrana Dragana Obradovića, Bogdanke Andrić i Brankice Dupanović saglasna je u stavu da sam tragičan ishod liječenja ne predstavlja dokaz ljekarske greške.

Suprotno tome, porodica pokojne Šoć, njen pravni zastupnik, advokat Duško Jovović, kao i tužiteljka Danka Ivanović Đerić, zatražili su u završnim riječima, na ročištu održanom početkom septembra, da ljekari budu proglašeni krivima.

Predsjedavajući sudija Igor Đuričković zakazao je objavljivanje presude za 22. oktobar.

Advokat Zdravko Begović, branilac Dragana Obradovića, kazao je da izražava žaljenje zbog smrti Ivane Šoć, naglašavajući da ništa što odbrana može iznijeti ne može ublažiti bol njene porodice. Ipak, kako je istakao, odluka suda mora počivati isključivo na izvedenim dokazima.

" Odluka suda mora biti donesena pažljivo, hladne glave i isključivo na osnovu dokaza. Ona ne smije biti posljedica težine tragedije, javnog pritiska, emocije ili potrebe da se za svaki tragičan ishod pronađe krivac" kazao je Begović, prenosi portal "Pobjeda".

Prema njegovim riječima, postupanje Obradovića ne može se okarakterisati kao očigledno nesavjesno, jer je pacijentkinja tokom liječenja pregledana, obavljene su konsultacije sa drugim specijalistima, urađene laboratorijske i dodatne dijagnostičke pretrage, dok je njeno zdravstveno stanje kontinuirano praćeno.

Begović je ukazao da se rad ljekara ne može procjenjivati isključivo na osnovu krajnjeg ishoda liječenja.

"Težak i tragičan ishod liječenja sam po sebi nije dokaz ni stručnog propusta, ni uzročne veze, ni, konačno, krivice. Medicina nije egzaktna matematika. Ljekar može postupati savjesno, stručno i u najboljoj namjeri, a da uprkos tome ishod bude nepovoljan " ukazao je Begović.

Dodao je da odbrana ne traži da se zanemari tragedija koja se dogodila, već da se ona ne može koristiti kao dokaz krivice.

Kako je pojasnio, za postojanje krivične odgovornosti nije dovoljno utvrditi da je određena medicinska odluka mogla biti drugačija. Neophodno je dokazati konkretno i očigledno odstupanje od pravila struke, kao i uzročno-posljedičnu vezu između takvog postupanja i pogoršanja zdravstvenog stanja koje je dovelo do smrti.

"Složenost medicinskog slučaja nije dokaz nesavjesnosti ljekara, a neobičan i specifičan tok bolesti nije dokaz ljekarske greške" zaključio je Begović.

Oslobađanje Bogdanke Andrić zatražio je njen branilac, advokat Nebojša Golubović, navodeći da ni nakon 15 godina postupka, brojnih saslušanja, vještačenja i sudskih preispitivanja nije izveden dokaz koji bi njegovu branjenicu povezao sa smrću Ivane Šoć.

Golubović je podsjetio da je od donošenja ranije prvostepene presude prošlo gotovo osam godina, ali da nijedan kasnije izvedeni dokaz, kako tvrdi, nije doveo u pitanje zaključke na kojima je bila zasnovana ranija odluka o oslobađanju Andrić.

Apelacioni sud je u julu 2019. godine ukinuo presudu iz 2018. godine kojom je Obradović bio osuđen na godinu zatvora, dok su njegove koleginice bile oslobođene. Predmet je potom vraćen na ponovno suđenje, uz nalog da se sprovedu nova vještačenja.

Ivana Šoć liječena je na Infektivnoj klinici od 12. do 18. februara 2011. godine. Nakon što je otpuštena u veoma teškom zdravstvenom stanju, preminula je na Cetinju manje od 24 sata kasnije.

Prema obdukcionom nalazu, uzrok smrti bilo je gušenje, odnosno otkazivanje pluća izazvano komplikovanom infekcijom virusa svinjskog gripa H1N1.