Sumnja se da su ove radnje preduzete sa namjerom da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 4.234,22 eura, na štetu budžeta Crne Gore.

Izvor: Uprava policije

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala podnijeli su, po nalogu državnog tužioca, krivičnu prijavu protiv V.B. (42) iz Podgorice, bivšeg javnog izvršitelja, zbog sumnje da je počinio krivična djela prevara u pokušaju i falsifikovanje isprave.

Krivična prijava podnijeta je u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici, nakon što su službenici Odsjeka za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala sproveli niz mjera i radnji.

Kako se sumnja, V.B. je 17. avgusta 2026. godine, uz unaprijed pripremljen plan, sačinio lažnu javnu ispravu – zapisnik o ročištu, sa lažnim pečatom i potpisima. U zapisnik je, prema navodima policije, unio neistinite podatke o navodnom zaključenju sudskog poravnanja pred Osnovnim sudom u Podgorici.

Nakon toga je, kako se sumnja, sačinio i lažni predlog za izvršenje radi prinudne naplate, koji je dostavio na realizaciju javnom izvršitelju iz Podgorice.

Sumnja se da su ove radnje preduzete sa namjerom da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 4.234,22 eura, na štetu budžeta Crne Gore.

Krivična prijava, zajedno sa prikupljenim dokazima i dokumentacijom, dostavljena je nadležnom državnom tužilaštvu na dalje postupanje.

V.B. se smatra nevinim dok se njegova krivica ne utvrdi pravosnažnom odlukom suda.