Predsjednik je posebno upozorio da pitanje izborne reforme i dalje nije riješeno, ocjenjujući da je to ozbiljan institucionalni problem koji zahtijeva hitnu reakciju Skupštine.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Odgovarajući na pitanje novinara o izjavi predsjednika Skupštine Andrije Mandića da bi parlamentarni izbori mogli biti održani za šest mjeseci, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da ne želi da tumači motive ili informacije drugih političkih aktera, ali je pojasnio da će odluku o raspisivanju redovnih parlamentarnih izbora donijeti nakon konsultacija sa predstavnicima svih parlamentarnih partija.

Predsjednik je podsjetio da je aktuelni saziv Skupštine konstituisan 2023. godine i da se naredne godine ulazi u period u kojem bi, u skladu sa ustavnim i zakonskim rokovima, trebalo da budu održani redovni parlamentarni izbori.

„Ono što će se sigurno desiti jeste da ću, kao predsjednik Crne Gore, razgovarati sa svim predstavnicima parlamentarnih partija. Te razgovore imaću u susret odluci koju treba da donesem o tome kada da raspišem parlamentarne izbore“, kazao je Milatović.

On je naveo da će jedna od tema tih razgovora biti i pitanje da li parlamentarne izbore organizovati istog dana kada i lokalne izbore ili odvojeno.

Predsjednik je posebno upozorio da pitanje izborne reforme i dalje nije riješeno, ocjenjujući da je to ozbiljan institucionalni problem koji zahtijeva hitnu reakciju Skupštine.

„Podsjećam da u kontekstu izborne reforme gotovo ništa nije urađeno. Došli smo u situaciju u kojoj, ukoliko bi izbore trebalo raspisati odmah, ne bismo imali instituciju koja bi ih sprovela. To je neprihvatljivo i pokazuje visok stepen neodgovornosti prema građanima“, poručio je predsjednik.

Milatović je pozvao poslanike da bez odlaganja završe posao u vezi sa izbornom reformom i obezbijede uslove za nesmetano održavanje narednih izbora.

„Odgovornost je na Skupštini da ovu situaciju riješi što prije. Građani moraju imati izborni proces koji je pravno jasan, institucionalno stabilan i u potpunosti funkcionalan“, zaključio je predsjednik Milatović.