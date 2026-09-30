Isplivao snimak Karleuše i manekena: Nikad prisniji, evo šta rade dok misle da ih niko ne gleda (Video)

Jelena Karleuša i Aleksandar Ševo uživaju zajedno u Milanu.

Izvor: Tiktok/printscreen

Jelena Karleuša otputovala je u Milano, gdje trenutno uživa sa ćerkama Atinom i Nikom.

Međutim, na putovanju joj se pridružio i bliski prijatelj Aleksandar Ševo, koji se ne odvaja od pop zvijezde u poslednje vrijeme, a za koga mnogi tvrde da je u pitanju njen novi emotivni partner.

Ni sama Jelena ne krije da u Italiji uživa sa 25 godina mlađim manekenom, pa je tako objavila fotke na kome se vidi da su zajedno.

Prvo je pozirala sa ćerkama u Galeriji Vitorio Emanuele, a za ovu priliku je odabrala malu crnu haljinu.

Ipak, nešto kasnije je objavila i fotku iz Montenapoleone ulice i to iz šetnje sa Ševom, koji se ne odvaja od nje, a zatim ju je zagrlio i oko struka. Tokom dana su uživali i u šopingu, a Jelena, sudeći makar prema fotografijama, izgleda nikad srećnija i zadovoljnija.

Pogledajte 00:04 Jelena Karleuša Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(Kurir/MONDO)