ASK je utvrdila da Đukanović poklon nije odbio, niti je o njegovom prijemu podnio pisani izvještaj organu u kojem je u tom trenutku obavljao javnu funkciju

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Bivši predsjednik države i tadašnji premijer Milo Đukanović prekršio je Zakon o sprečavanju korupcije time što je 2010. godine prihvatio plaćeni hotelski smještaj i avionske karte za putovanje u Dubai za sebe i suprugu Lidiju, prenose Vijesti.

Prema odluci Agencije za sprečavanje korupcije (ASK), troškove putovanja i boravka u Dubaiju, od 25. do 30. marta 2010. godine, snosio je Duško Knežević u ime Atlas Grupe. ASK je utvrdila da Đukanović poklon nije odbio, niti je o njegovom prijemu podnio pisani izvještaj organu u kojem je u tom trenutku obavljao javnu funkciju.

Inicijativu povodom ovog putovanja još prije sedam godina podnijela je Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

U svom izjašnjenju od 26. jula 2021. godine, Đukanović je potvrdio da je od 25. do 30. marta 2010. godine boravio u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, odnosno Dubaiju, kao i da je troškove putovanja snosio organizator. On je naveo da se ne radi o poklonu koji je primio u svojstvu predsjednika Vlade, već da je u pitanju bilo privatno putovanje sa suprugom.

“U izjašnjenju Mila Đukanovića od 26.07.2021. godine, navodi se da je tačno da je u periodu od 25.03-30.03.2010. godine bio na putovanju u UAE - Dubai, te da je troškove putovanja snosio organizator. Navodi da se ne radi o poklonu koji je on navodno primio kao predsjednik Vlade u smislu člana 14 stav 1 Zakona o sprečavanju korupcije, već da je na predmetno putovanje bio sa suprugom na privatno druženje, da javna funkcija koju je obavljao u tom momentu ni na koji način nije bila povezana sa putovanjem”, navodi se u odluci.

ASK, međutim, nije prihvatila ovakvo obrazloženje, ocjenjujući da činjenica da je putovanje imalo privatni karakter nije dovoljna da se isključi primjena zakonskih odredbi, pišu Vijesti.

Agencija je navela da “dato obrazloženje - da je u pitanju putovanje koje je imalo privatni karakter i da nije bilo povezano sa vršenjem javne funkcije ne stoji i isti ne moze biti od uticaja na drugačije odlučivanje”.

U odluci se dodatno pojašnjava da se poklonom, u smislu zakona, smatra širi krug pogodnosti, te da je odlučujuća činjenica to što je Đukanović u trenutku prijema poklona imao status javnog funkcionera.

“…Dakle, definicija poklona je postavljena šire u odnosu na rezonovanje imenovanog, podvodeći definiciju poklona pod odrebom člana 14 stav 1 Zakon o sprečavanju sukoba interesa. U konačnom, polazeći od citiranih odredbi, ono što predstavlja odlučnu činjenicu u ovoj pravnoj stvari je to da je lice u trenutku prijema poklona imalo status javnog funkcionera i da poklon po svojoj prirodi i vrijednosti nije obuhvaćen u vrstu poklona koji su dozvoljeni, sa kojeg razloga okolnost da je putovanje bilo privatnog karaktera ne može predstavljati osnov za isključenje primjene navedene zakonske zabrane, već je javni funkcioner bio dužan da takav poklon odbije”, naglašeno je u odluci ASK.