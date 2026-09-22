Predsjednik u Njujorku sa generalnim sekretarom UN o evropskom putu Crne Gore, reformi Ujedinjenih nacija i svijetu u kojem je multilateralizam sve više na iskušenju.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se u Njujorku sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antoniom Guterešom, kojem je zahvalio na posvećenosti Ujedinjenim nacijama tokom njegovog mandata i doprinosu međunarodnoj saradnji.

Iz Milatovićevog kabineta su poručili da je Milatović kazao da je Gutereš pohvalio transformaciju koju je Crna Gora ostvarila tokom dvije decenije od obnove nezavisnosti, njenu ulogu u regionalnoj saradnji, kao i napredak na evropskom putu.

„Gospodin Gutereš je pohvalio napore Crne Gore kao buduće članice Evropske unije i složio se da bi uspješna priča Crne Gore u procesu pristupanja bila važna poruka, kako za Crnu Goru, tako i za Evropsku uniju“, kazao je predsjednik.

Dvadeset godina od prijema Crne Gore u Ujedinjene nacije, Milatović je podsjetio da je sistem UN bio važan partner u razvoju zemlje, jačanju institucija i sprovođenju reformi, kroz djelovanje brojnih agencija i programa.

Saopštili su da je jedna od centralnih tema razgovora bila budućnost Ujedinjenih nacija u trenutku kada ratovi, geopolitičke podjele i sve složenije globalne krize stavljaju međunarodne institucije pred ozbiljan test.

„Svijet je danas fragmentiran i mnoge zemlje nijesu posvećene multilateralizmu u mjeri u kojoj je to ranije bio slučaj. To ne znači da nam je potrebno manje multilateralizma. Upravo suprotno, potreban nam je efikasan multilateralizam“, poručio je Milatović.

Predsjednik je istakao da Crna Gora podržava reforme koje bi Ujedinjene nacije učinile efikasnijim, uključujući reformu Savjeta bezbjednosti.

„Savjet bezbjednosti je često u blokadi zbog nemogućnosti stalnih članica da postignu saglasnost o brojnim dešavanjima u svijetu. Crna Gora podržava i proširenje Savjeta bezbjednosti kao dio šire reforme sistema Ujedinjenih nacija“, kazao je predsjednik.

Tokom razgovora bilo je riječi i o narednom poglavlju Ujedinjenih nacija i procesu izbora novog generalnog sekretara, koji će naslijediti Antonija Gutereša nakon završetka njegovog mandata.