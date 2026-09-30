Sumnja se da je M.R., tokom noći 24. septembra 2026. godine, najprije isključio gradsku rasvjetu u neposrednoj blizini školskog dvorišta, nakon čega je, uz pomoć podesnog sredstva, prekrio školsku kameru koja je pokrivala prostor rezervoara za lož ulje.

Izvor: MONDO

Policija je saopštila da je u Kolašinu rasvijetlila krivično djelo pronevjera, izvršeno na štetu jedne osnovne škole, kojom prilikom je iz rezervoara ove obrazovne ustanove protivpravno otuđeno 5.450 litara lož ulja, vrijednosti preko 11.000 eura. Identifikovali su i uhapsili dvije osobe.

Postupajući po prijavi direktora ove osnovne škole od 24. septembra 2026. godine, službenici Odjeljenja bezbjednosti Kolašin preduzeli su niz mjera i radnji, prikupili potrebna obavještenja u cilju rasvjetljavanja događaja i utvrđivanja okolnosti pod kojima je došlo do nestanka lož ulja iz školskog rezervoara.

“Kriminalistička obrada ukazala je na sumnju da je M.R., zaposlen u ovoj školi, koristeći činjenicu da mu je, po prirodi posla, bio povjeren pristup rezervoaru sa lož uljem, kako se sumnja, prethodno dogovorio izvršenje krivičnog djela sa S.Č., sa kojim je ranije poslovno sarađivao”, navodi policija.

Sumnja se da je M.R., tokom noći 24. septembra 2026. godine, najprije isključio gradsku rasvjetu u neposrednoj blizini školskog dvorišta, nakon čega je, uz pomoć podesnog sredstva, prekrio školsku kameru koja je pokrivala prostor rezervoara za lož ulje.

“Potom je, koristeći ključ kojim je bio zadužen za obezbjeđivanje rezervoara, otključao njegov poklopac i omogućio pristup lož ulju, nakon čega su on i drugo prijavljeno lice, S.Č., pristupili njegovom izvlačenju. Kako se sumnja, S.Č. je potom, specijalnim vozilom – cistijernom i uz pomoć pumpe, izvukao lož ulje iz školskog rezervoara, kojom prilikom je otuđeno 5.450 litara lož ulja, ukupne vrijednosti 11.281,50 eura”, ističe policija.

Policijski službenici su, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kolašinu, uhapsili M.R. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo pronevjera.

Istovremeno, po nalogu tužioca, uhapšen je i S.Č., zbog sumnje da je počinio krivično djelo pronevjera putem pomaganja.