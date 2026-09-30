Tokom današnjeg ročišta sprovođeni su pisani dokazi, a izvršen je uvid u spise koji se odnose na jedan od ranijih postupaka i optužnicu podignutu protiv Radoja Zvicera i drugih.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pred Višim sudom u Podgorici danas je nastavljeno suđenje bivšem funkcioneru Uprave policije Zoranu Lazoviću, nekadašnjem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću, prenosi Dan.

Postupak vodi sudija Veljko Radovanović, dok su članovi vijeća sudije Amir Đokaj i Radovan Vlaović. Optužnicu zastupa specijalni tužilac Miloš Šoškić.

Tokom današnjeg ročišta sprovođeni su pisani dokazi, a izvršen je uvid u spise koji se odnose na jedan od ranijih postupaka i optužnicu podignutu protiv Radoja Zvicera i drugih.

Tužilac Šoškić kazao je da je kao dokaz izvedena optužnica koju je ranije potvrdio sud, a koja je, kako je naveo, proistekla iz naknadnog rada na predmetu koji je Saša Čađenović ranije arhivirao, uz saglasnost Milivoja Katnića.

Prema riječima Šoškića, optužnica se, između ostalog, odnosi na komunikacije koje su pribavljene i analizirane, a za koje tvrdi da je bio upoznat i Čađenović.

„A odnosi se na komunikacije i dokaze dostavljene protiv Petra Lazovića, Ljuba Milovića, Radoja Zvicera i drugih. Te komunikacije nisu, kao i sve druge komunikacije, dostavljene na analizu službenicima Uprave policije. Te komunikacije nisu bile dostavljene ni SDT Sanji Jovićević na uvid za potrebe drugog postupka“, naveo je Šoškić.

Odbrana i optuženi osporili su ove navode, tvrdeći da tužilac iznosi netačne tvrdnje i da pokušava da u postupak uvede nezakonite dokaze.

Advokat Nikola Martinović kazao je da je pravno sporno da se optužnica iz jednog postupka koristi kao dokaz u drugom, posebno imajući u vidu da postupak iz kojeg ta optužnica potiče još nije pravosnažno okončan.

„Prvenstveno želim da ukažem da je pravni apsurd da u jednom postupku kao dokaz se sprovodi optužnica iz drugog aktivnog predmeta. Optužnica nije dokaz za bilo šta. Tužilac pokušava da u ovaj proces uvede dokaz za koji i on zna da je pravno nevaljan“, kazao je Martinović.

On je ocijenio da se iz dokumentacije drugog predmeta vidi da se radnje preduzimane u tom tužilačkom predmetu ne poklapaju sa radnjama u aktuelnom sudskom postupku.

Martinović se posebno osvrnuo na tvrdnju tužioca da predmetna SKY komunikacija nije dostavljena službenicima Uprave policije.

„Ta tvrdnja SDT upravo govori istinu o tome ko nam danas vodi postupak, umjesto tužioca policija. Policija, koja je dio izvršne vlasti i koja ni na jedan način ne smije biti nadređena pravosuđu“, naglasio je Martinović.

Advokat Stefan Jovanović ocijenio je da optužnica iz drugog postupka nema dokaznu vrijednost u ovom predmetu.

„Rukovodeći se tom logikom, da su optužnice iz jednog predmeta dokaz u drugom, onda se istrage ne bi uopšte sprovodile. Pri tome postupak po toj optužnici nije pravosnažno okončan“, istakao je Jovanović.

Sud je svoje viđenje iznio i optuženi Saša Čađenović, koji je detaljno osporio navode tužioca Šoškića.

Čađenović je ukazao na činjenicu da je sud u drugom postupku odbacio dio optužbi koje se odnose na pojedine okrivljene i krivična djela.

„Ono što je sa moje tačke gledišta nesporna činjenica je da je sud našao da dio optužbi iz optužnice na koju se SDT poziva treba odbaciti i to u odnosu na određene okrivljene za određena krivična djela. Između ostalog i za krivično djelo zloupotreba službenog položaja, to je činjenica“, kazao je Čađenović.

On je dodao da je više sudija razmatralo spise tog predmeta i donijelo odluke na osnovu ocjene izvedenih dokaza.

„Ja sam donio odluku onako kako mislim da treba“, pojasnio je Čađenović.

Govoreći o spisima koje je, kako je naveo tužilac Šoškić, tražila tužiteljka Sanja Jovićević za potrebe drugog postupka, Čađenović je odbacio tvrdnje da je bilo šta skrivao, piše Dan.

„Netačni su navodi da sam ja od Sanje Jovićević nešto sakrio. Ono što je njoj bilo potrebno za potrebe njenog predmeta je u cjelosti i dobila, sa komunikacijom. To je i sama rekla pred sudom. Kompletni spisi bili su kod nje, SKY komunikacija, i kod službenika SDT-a koji imaju veze sa pošiljkama, arhivom... Svi oni su imali materijal u ruke i mogli su i da ga kopiraju, a možda je neko to i uradio“, kazao je Čađenović.

On je podsjetio i da je njegov predmet ranije bio razdvojen od drugog postupka, a potom ponovo spojen sa predmetom protiv Katnića i Lazovića.

Čađenović je naveo da je u ranijem postupku ocijenjeno da ne stoje navodi da je bio član kriminalne organizacije Radoja Zvicera i drugih.

„Opet, neko je našao da bi ja trebao da budem član ove OKG, a za to nisam ni optužen“, dodao je Čađenović.

Komentarišući osporavanje njegove odluke o arhiviranju spisa, Čađenović je kazao da sistem počiva na zakonu i slobodnoj ocjeni dokaza.

„Mi imamo jedan sistem koji počiva na zakonu i koji garantuje pravo na slobodnu ocjenu dokaza i slobodu odlučivanja, zbog čega se ne može odgovarati“, poručio je on.

Optuženi Milivoje Katnić ponovio je da je tužilac Šoškić i na današnjem ročištu iznio, kako tvrdi, neistinite navode. Posebno se osvrnuo na izvještaj Europola, navodeći da u njemu, koliko je njemu bilo poznato, nije bilo dokaza protiv Petra Lazovića.

Katnić je ponovio da nije bio upoznat sa SKY komunikacijom na koju se tužilaštvo poziva. Naveo je i da policijski službenici nisu imali uvid u određeni paket SKY poruka jer je Europol, prema njegovim riječima, tražio da se materijal ne distribuira dalje zbog interesa istraga, prenosi Dan.

Katnić se pozvao i na iskaz Petra Lazovića iz drugog postupka, prema kojem se Lazović predstavljao kao korumpirani policajac kako bi stekao povjerenje kod Radoja Zvicera i od njega prikupljao informacije o djelovanju „kavačkog klana“, koje je potom prosljeđivao nadređenima.

Tužilac Šoškić se tokom ročišta pozvao i na izjavu Milana Kankaraša, koju je dao u drugom postupku u svojstvu građanina, a koja se odnosila na Duška Roganovića i druge pripadnike hercegnovskog ogranka „kavačkog klana“.

Odbrana je osporila i taj dokaz, ukazujući da izjava građanina može imati značaj u određenoj fazi istrage, ali da se ne može automatski koristiti kao dokaz pred sudom.

Tužilaštvo Zorana Lazovića tereti da je formirao kriminalnu organizaciju, čiji su, prema optužnici, članovi bili i Milivoje Katnić i Saša Čađenović.