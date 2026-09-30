Džaron Blosomgejm komentariše Partizan: 'Mogu pobijediti samo kod kuće, nemaju kvalitet za Evroligu'. Saznajte više o njegovim stavovima.

Izvor: MN Press

Partizan je pobijedio Pariz u drugom kolu Evrolige. Crno-bijeli 19 godina nisu imali tako dobar start u elitnom takmičenju i mada je jasno da pravi izazovi tek stižu, Parni valjak i te kako ima povod za slavlje. Ipak, košarkaš Dubaija Džeron Blosomgejm sumnja da crno-bijeli mogu da iznenade u takmičenju, a posebno sumnja da mogu među 10 najboljih timova.

Nije tajna da Partizan izgleda znatno moćnije na domaćem terenu nego na gostovanju. A, Blosomgejm je otišao korak dalje i istakao da crno-bijeli čak i nemaju kvalitet za Evroligu. S druge strane, on je dio tima koji je kupio gotovo sve slobodne igrače ovog ljeta, uz to veliki broj zvučnih evroligaških imena, pa je sasvim jasno da su od Dubaija očekivanja u sezoni pred nama najveća.

Vidi opis Košarkaš Dubaija: "Da li ste gledali Partizan? Pa, on može da pobijedi samo kod kuće" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN Press Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN Press Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Jednostavno postoje mnogo bolji timovi od njih. Mislim da će, naravno, dobiti mnogo utakmica kod kuće, jer imaju sjajan domaći teren. Ali, slično onome što smo vidjeli kod njih prošle godine na gostovanjima, nisu uspijevali da pobjeđuju van svoje hale jer nisu imali dovoljno kvaliteta. A meni se, iskreno, njihov sastav ove godine ne dopada previše. Jednostavno mislim da ima mnogo boljih ekipa koje su bliže tom Top 10", rekao je Blosomgejm u podkastu Amerikanos24.

Šta je rekao Čima Moneke?

Gost istog podkasta bio je i košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke koji dijeli mišljenje Blosomgejma. "Ove godine može da se desi da između 15. i 10. mesta budu samo dvije pobjede razlike. To je dovoljno blizu da kažeš da su se i dalje borili za to mesto. Crvena zvezda će biti u Top 10, ali ne mislim da će Partizan biti u Top 10. Ali mislim da je Karlik Džouns dobar kao bilo ko u ligi. To ću reći", rekao je Čima Moneke.

Vidi opis Košarkaš Dubaija: "Da li ste gledali Partizan? Pa, on može da pobijedi samo kod kuće" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Luka Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: EK/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN Press Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 6 / 6 AD

Moneke možda ne vjeruje u Partizan, ali zato sve nade polaže u novi tim Crvene zvezde. Krilni igrač crveno-bijelih je posebno naglasio da tim ima sjajnog trenera i da Ibon Navaro drži konce u rukama, prema tome plasman među 10 najboljih timova nije samo pusta želja, već za Monekea logičan slijed događaja.

"Nema potrebe da na ovu temu trošimo mnogo riječi. Naravno da ćemo u plej-of. Imamo pravog trenera za to. Imamo pravi tim za to", bio je jasan Moneke.

Šta čeka Partizan u oktobru u Evroligi?

2. oktobar Bajern - Partizan 20 sati

8. oktobar Real Madrid - Partizan 20.45 sati

13. oktobar Partizan - Panatinaikos 20.30 sati

15. oktobar Fenerbahče - Partizan 19.45 sati

22. oktobar Partizan - Crvena Zvezda 20.45 sati

28. oktobar ASVEL - Partizan 20 sati

30. oktobar Žalgiris - Partizan 19 sati

Šta čeka Crvenu zvezdu u oktobru u Evroligi?