Crna Gora ima jasnu podršku Holandije za nastavak evropskog puta, saopštio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović nakon razgovora sa holandskim premijerom Robom Jetenom.

Izvor: Kancelarija za odnose s javnošću Predsjednika Crne Gore

Kako je saopšteno iz Kancelarije za odnose s javnošću predsjednika Crne Gore, Milatović je razgovarao u Njujorku sa Jetenom koji je potvrdio snažnu podršku svoje zemlje evropskom putu Crne Gore.

"Jedna od glavnih tema razgovora bilo je zatvaranje pregovaračkih poglavlja i procedura kroz koju Holandija daje saglasnost za naredne korake Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Holandski premijer pojasnio je da nacionalni parlament ima značajnu ulogu u svakoj fazi procesa, zbog čega procedura davanja saglasnosti može trajati duže nego u pojedinim drugim državama članicama Evropske unije", navodi se u saopštenju.

Milatović je, kako se navodi, ocijenio važnim što je u direktnom razgovoru potvrđeno da Crna Gora ima jasnu podršku Holandije za nastavak evropskog puta.

"Važno je da nema dileme oko političke podrške Holandije članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji. Njihova procedura podrazumijeva određenu ulogu parlamenta i zato može zahtijevati više vremena. Za nas je najvažnije da nastavimo da ispunjavamo svoje obaveze i održimo dinamiku zatvaranja pregovaračkih poglavlja", rekao je Milatović.

On je, dodaoju, na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija imao i niz drugih razgovora sa EU liderima.

"Sreo se sa predsjednikom Češke Petrom Pavelom, predsjednikom Poljske Karolom Navrockim, predsjednikom Slovačke Petrom Pelegrinijem, premijerom Irske Mihalom Martinom, premijerom Španije Pedrom Sančezom, predsjednikom Rumunije Nikušorom Danom, premijerom Slovenije Janezom Janšom, predsjednikom Litvanije Gitanasom Nausedom, predsjednikom Estonije Alarom Karisom, predsjednikom Kipra Nikosom Hristodulidisom, ministrom vanjskih poslova Njemačke Johanom Vadepulom i predsjednikom Evropskog savjeta Antoniom Koštom, predsjednicom Evropskog parlamenta Robertom Mecolom i predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen. Razgovori u Njujorku nastavljaju sesa fokusom na evropski put Crne Gore, odnose sa ključnim partnerima i pitanja od značaja za međunarodni položaj i razvoj zemlje", ističe se u saopštenju.