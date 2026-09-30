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Jelena Đoković u nikad kraćoj haljini: U Novakovom zagrljaju iznenadila pink izdanjem (Foto)

Jelena Đoković u nikad kraćoj haljini: U Novakovom zagrljaju iznenadila pink izdanjem (Foto)

Autor Tamara Veličković
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Jelena Đoković objavila je fotografije na kojima pozira zagrljena s Novakom, u pink mini haljini sa naglašenim strukom.

Jelena Đoković u nikad kraćoj haljini: U Novakovom zagrljaju iznenadila pink izdanjem Izvor: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na najnovijim fotografijama Jelene i Novaka Đokovića lako je uočiti jedan detalj. Obukla je jarkoružičastu haljinu koja dominira njenom kombinacijom. Kratka, sa pripijenim gornjim delom i suknjom koja se širi od struka, dovoljno je upečatljiva da joj gotovo nikakvi dodaci nisu potrebni.

Kroj spaja dva različita efekta. Gornji deo podseća na korset i prati liniju tijela, dok donji ima više volumena i daje haljini razigran izgled. Naglašen struk povezuje ta dva dijela, pa model, iako vrlo kratak, ne djeluje kao jednostavna uska mini haljina.

Zanimljiva je i tekstura materijala. Površina ima šaru koja podseća na čipku ili ručni rad, zbog čega haljina nije svedena samo na jarku boju. Uz ovakav komad Jelena je izabrala jednostavne sandale sa tankim kaišićima. Sa puštenom, ravnom kosom i naočarima za sunce stvorila je opušteniji izgled i dobila niz komplimenata.

Poznato je da Jelena Đoković ne pravi greške u modi. Ponovo je dokazala da kada jedan komad već ima nekoliko izraženih detalja, ostatak garderobe može da bude sasvim jednostavan.

Pogledajte najupečatljivija modna izdanja Jelene Đoković:

A evo kako izgleda sat kojim je privukla najviše pažnje, a koji košta više od 160.000 eura:

(MONDO)

Tagovi

Jelena Đoković Novak Đoković

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