Predsjednik Skupštine Glavnog grada Srđan Perić na početku sjednice utvrdio je da postoji kvorum, budući da su prisutna 43 odbornika.

Izvor: Skupština glavnog grada

Danas se održava sjednica Skupštine Glavnog grada, na kojoj odbornici razmatraju 19 tačaka dnevnog reda, prenosi CdM.

Predsjednik Skupštine Glavnog grada Srđan Perić na početku sjednice utvrdio je da postoji kvorum, budući da su prisutna 43 odbornika.

Sa dnevnog reda povučen je Predlog odluke o stavljanju van snage Odluke o ustupanju poslovnih prostora Sekretarijatu za kulturu i sport Glavnog grada Podgorice.

Odbornički klubovi vlasti i opozicije najavili su podršku inicijativi da se Ulica Andrije Lainovića u Podgorici preimenuje u Ulicu Slavoljuba Šćekića, piše CdM.

Skupština, međutim, na početku sjednice nije usvojila predlog da Jelena Milić bude postavljena za vršiteljku dužnosti sekretarke.

Perić je kazao da Skupština zbog toga, nakon 19. septembra, u funkcionalnom smislu ulazi u „zonu vanrednosti“.

Mujović: Podržavam strateško partnerstvo za FK Budućnost

Tokom sjednice govorilo se i o budućem modelu finansiranja FK Budućnost.

Gradonačelnik Saša Mujović kazao je da je raniji model strateškog partnerstva sa ruskim investitorima odbijen i da od te inicijative nije bilo ništa.

„Vjerovatno ima interesovanja i spreman sam da raspišemo javni poziv za partnerstvo sa FK Budućnost. Uskoro ćemo ulaskom u EU doći u situaciju da ne smijemo da finansiramo sportske klubove. Spajić je FK Budućnost spasio kroz donaciju sa Aerodromima. Ideja je bila da se to realizuje i kroz Montefarm, što je Vlada odbila. Dajem riječ i potpunu podršku da se nađe strateški partner koji će veći dio sredstava obezbijediti, kao što i podržavam veća davanja za klubove u ostalim sportovima“, naveo je gradonačelnik.

Perić: Prioritet treba da budu omladinski i rekreativni sport

Predsjednik Skupštine Glavnog grada Srđan Perić kazao je da bi sredstva iz gradskog budžeta prvenstveno trebalo usmjeravati na omladinski i rekreativni sport, dok bi profesionalni klubovi trebalo da pronađu druge modele finansiranja.

„Interes javnosti je da se amaterski sport za mlade i rekreativni sport finansiraju iz budžeta“, kazao je Perić.

On je naveo da bi, ukoliko bi izbor bio između dodatnog finansiranja nekog profesionalnog kluba i obezbjeđivanja besplatnog sporta za svu djecu, prednost dao drugoj opciji.

„Kada bismo imali besplatan sport za svu djecu ili, ne znam, koje pare za klub, ja bih izabrao prvo“, rekao je Perić.

Perić je govorio i o mogućem modelu privatizacije sportskih klubova. Predložio je da vlasništvo bude podijeljeno između investitora, sponzora i navijača, tako da po trećina pripadne zainteresovanom kupcu kluba, sponzorima koji bi dugoročno ulagali kroz kupovinu akcija i navijačima.

„Time razbijamo mit kako je nekome klub bitan“, poručio je Perić.

Mujović: Budućnosti je, kako tvrdi, tokom vlasti DPS-a oduzeta imovina

Mujović je kazao da je cilj da se pronađe dugoročno rješenje za FK Budućnost, ali je istovremeno govorio i o istoriji odnosa kluba i Glavnog grada.

„Ako tražimo uzrok problema, onda moramo da se vratimo na raniji period. Polazim od konstatacije Miodraga Grofa Božovića, koji je rekao da u Budućnosti nikad nije bilo dobro. I ja pratim Budućnost od 1987. godine i, osim čuvene utakmice protiv La Korunje, malo je bilo svijetlih trenutaka, jer nije jedini reper Crna Gora. Za budućnost Budućnosti, veoma je važna prošlost Budućnosti“, kazao je Mujović.

On je naveo da nije saglasan sa tim što je FK Budućnost postao vlasništvo Glavnog grada, tvrdeći da je politika nakon toga imala preveliki uticaj na klub.

„Klub je za vrijeme vaše (DPS) vlasti postao siroče, oteta mu je sva imovina. Otet mu je stadion i od njega je napravljena politička organizacija koja će zaposliti nove ljude“, istakao je Mujović.

Prema njegovim riječima, FK Budućnost je u jednom periodu izgubila poziciju vodećeg kluba u Podgorici, što je povezao sa odlukama tadašnjeg gradonačelnika Miomira Mugoše.

„Moćni tata u tom periodu je podržao svog sina i napravljen je konkurentski klub FK Budućnost. Budućnost je jedne godine ostala bez evropske licence, a pravo učešća u međunarodnim takmičenjima dobija klub kojim rukovodi sin. To je interesantan fenomen i to se ovoj vlasti nikada neće desiti“, kazao je Mujović.