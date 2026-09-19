logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dečko Maje Ognjenović u noćnom provodu, od nje ni traga ni glasa: Uživa za sve pare, evo koliko je mlađi od nje

Dečko Maje Ognjenović u noćnom provodu, od nje ni traga ni glasa: Uživa za sve pare, evo koliko je mlađi od nje

Autor Marina Cvetković
0

Njihova veza je počela iz prijateljstva, razvijala se postepeno, a danas su nerazdvojni.

Dečko Maje Ognjenović u noćnom provodu, od nje ni traga ni glasa Izvor: Instagram printscreen/ jokarica89/MONDO/Matija Popović

Javnost bruji o vezi Maje Ognjenović i Jovana Pantića otkako ih je novinarska ekipa uslikala na aerodromu u Beogradu. Oni se ovim povodom nisu oglašavali, a Jovan je sada podijelio snimke koje su izazvali brojne reakcije.

Od Maje ni traga u provodu

Jovan je prethodne noći uživao u provodu u jednom lokalu gdje je bila organizovana žurka. On je objavio snimak iz kluba i okretao kameru oko sebe pokazujući okruženje, a na snimku od Maje nije bilo ni traga

Međutim, ni tu nije bio kraj njegovih objava. Nedugo zatim, on je podelio čuvenu pjesmu Gorana Karana "Vagabundo" i stihove koje su mnogi komentarisali.

"Ja sam samo vagabundo, mene ljubit' to je ludo, bijelo jedro na sred mora mene zove nova zora, pod zvijezdama si zaspala, ja sam samo vagabundo, ti si mene sanjala", glasio je stih koji je Pantić podelio na svom Instagram storiju.

Starija od njega 5 godina

Inače, mnogi se iznenade kada čuju koliko je Maja starija od Jovana. Marija Ognjenović ima 42 godine dok njen izabranik ima 37 godina.

Kako je počela njihova ljubav

Ljubavna priča Jovana Pantića i Maje Ognjenović razvijala se postepeno. Kako saznaju domaći mediji, par se u početku svakodnevno družio, a iz tog bliskog prijateljskog odnosa vremenom se rodila ljubav i već su mjesecima zajedno.

Jovan se pojavio na koncertu Magla benda, a primetno je da mu je ruka povrijeđena:

(Blic / MONDO) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Maja Ognjenović jovan pantić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ