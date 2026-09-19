Njihova veza je počela iz prijateljstva, razvijala se postepeno, a danas su nerazdvojni.

Izvor: Instagram printscreen/ jokarica89/MONDO/Matija Popović

Javnost bruji o vezi Maje Ognjenović i Jovana Pantića otkako ih je novinarska ekipa uslikala na aerodromu u Beogradu. Oni se ovim povodom nisu oglašavali, a Jovan je sada podijelio snimke koje su izazvali brojne reakcije.

Od Maje ni traga u provodu

Jovan je prethodne noći uživao u provodu u jednom lokalu gdje je bila organizovana žurka. On je objavio snimak iz kluba i okretao kameru oko sebe pokazujući okruženje, a na snimku od Maje nije bilo ni traga

Vidi opis Dečko Maje Ognjenović u noćnom provodu, od nje ni traga ni glasa: Uživa za sve pare, evo koliko je mlađi od nje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / jokarica89 Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Instagram printscreen / jokarica89 Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Instagram printscreen / jokarica89 Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Instagram printscreen / jokarica89 Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Instagram printscreen / jokarica89 Br. slika: 5 5 / 5

Međutim, ni tu nije bio kraj njegovih objava. Nedugo zatim, on je podelio čuvenu pjesmu Gorana Karana "Vagabundo" i stihove koje su mnogi komentarisali.

"Ja sam samo vagabundo, mene ljubit' to je ludo, bijelo jedro na sred mora mene zove nova zora, pod zvijezdama si zaspala, ja sam samo vagabundo, ti si mene sanjala", glasio je stih koji je Pantić podelio na svom Instagram storiju.

Starija od njega 5 godina

Inače, mnogi se iznenade kada čuju koliko je Maja starija od Jovana. Marija Ognjenović ima 42 godine dok njen izabranik ima 37 godina.

Vidi opis Dečko Maje Ognjenović u noćnom provodu, od nje ni traga ni glasa: Uživa za sve pare, evo koliko je mlađi od nje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 15 / 15 AD

Kako je počela njihova ljubav

Ljubavna priča Jovana Pantića i Maje Ognjenović razvijala se postepeno. Kako saznaju domaći mediji, par se u početku svakodnevno družio, a iz tog bliskog prijateljskog odnosa vremenom se rodila ljubav i već su mjesecima zajedno.

Jovan se pojavio na koncertu Magla benda, a primetno je da mu je ruka povrijeđena:

(Blic / MONDO)