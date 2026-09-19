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"Ne zna se ko se više drogira na estradi": Milica Todorović progovorila o kolegama i teškom periodu

"Ne zna se ko se više drogira na estradi": Milica Todorović progovorila o kolegama i teškom periodu

Autor Ana Živančević
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Milica Todorović otvoreno je govorila o svojim borbama sa depresijom i snimanju pesme "33" koja odražava njen životni put.

Milica Todorović progovorila o kolegama i teškom periodu Izvor: MONDO/Petar Aleksić

Milica Todorović priznala je da se u jednom periodu života suočila sa velikim problemima i depresijom. Ona je priznala da je u jednom trenutku razmišljala i da napusti estradu.

Milica je nakon toga snimila pjesmu "33" koja joj je, kako kaže, autobiografska.

Pogledajte kako izgleda Milica posle porođaja:

"Ja sam skoro pričala o jednom težem periodu života i zato sam rekla da je pesma '33' negde moja životna pesma. Zašto? Zato što me tek prošle godine stigao taj neki 'burn - out', kako bi smo ga već nazvali, iliti na srpskom 'sagorevanje', gde sam osetila da onako polako tonem i da me muzika umara i da me umaraju ljudi, ne izlazi mi se na binu da pevam, ne daju mi se intervjui. Moja pesma '33' kaže: 'A još si mlada da pale ti sveće, kad hoćeš sve a ništa te neće', a ja onako odavno hoću svašta nešto da mi se desi i neki veći koncert i...", rekla je Milica, nakon čega je zaplakala.

Todorović je tada objasnila i zbog čega je odlučila da javno govori o svom iskustvu, ističući da želi da ohrabri ljude koji se suočavaju sa sličnim problemima da potraže pomoć.

"Htela sam da kažem da sam namerno to javno rekla da bi ljudi koji imaju problema sa tim negde kažu – jao, ona je javna ličnost pa priča o tome. Da, ali ja sam živo biće, od krvi i mesa, to svima može da se desi i opet ću da kažem – ako se ne osećate dobro, nije sramota obratiti se psihoterapeutu, psihijatru, bilo kome da se ne bi desilo ubistvo, samoubistvo, da odete u drogu, da odete u alkohol", poručila je tada Milica Todorović.

Pjevačica je u novijem obraćanju govorila i o problemima sa kojima se, prema njenim riječima, suočavaju pojedini ljudi sa estrade.

"Imamo puno primera na estradi, pogotovo moje kolege i koleginice, ne zna se ko se više drogira, nažalost, meni je žao zbog toga. Ne krivim ih, samo nekako hoću da im dam podršku da kažem evo ljudi ja sam uspela, možete i vi", poručila je Milica nedavno.

Izvor: Blic/ MONDO

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Tagovi

milica todorović estrada kolege

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